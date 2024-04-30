«Сердце Дона и Затерянный мир»: как ростовчанам бюджетно отдохнуть в мае и летом

Собеседники рассказывают, что неподалеку находится дом-музей писателя Анатолия Калинина, куда тоже предлагают экскурсии. Но в сам дом Калинина никого не пускают — там до сих пор проживает его дочь. Перед входом в дом обустроена небольшая галерея с картинами. Желающие посещают ее, а также могут походить по двору неподалеку от дома.