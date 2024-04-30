«Сердце Дона и Затерянный мир»: как ростовчанам бюджетно отдохнуть в мае и летом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Уникальный Усть-Донецкий район в Ростовской области всегда привлекал путешественников. Не случайно он получил название «Сердце Дона». Здесь сосредоточено самое большое количество рек, а на севере территории — хвойные леса.
Напомним, что в 2017 году в Кундрюченском лесу произошел страшный пожар. И хотя позже, по информации в СМИ, сообщалось о компенсационной высадке деревьев, обнаружить новые посадки туристам не удалось.
Тем не менее именно в Усть-Донецком районе создано много объектов для туризма, где ростовчане с детьми планируют провести время.
Самым известным местом для отдыха в Усть-Донецком районе сегодня ростовчане считают турбазу «Затерянный мир». Располагается она в хуторе Пухляковский. Информация на официальном сайте свидетельствует, что это этно-археологический комплекс.
«Будем откровенны — с археологией в этом месте серьезные проблемы. Да, там проводят экскурсии, но все это не аутентично», — делится мнением ростовчанка Светлана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
Самой большой проблемой, с которой придется столкнуться при посещении «Затерянного мира», по словам собеседницы, является запрет на предварительное ознакомление.
«Мы приехали туда осенью 2023 года и нам даже не разрешили войти посмотреть. Из домика, который одновременно служил и кассой, и магазинчиком с сувенирами, вышла служительница и сказала, что войти туда можно лишь по заранее заказанным экскурсиям и только в сопровождении экскурсовода», — говорит Светлана.
Путешественница добавляет, что после столь странного «гостеприимства», посещать этно-археологический комплекс расхотелось. Тогда ростовские туристы развернулись и уехали.
«Это было очень странно. К примеру, в хуторе Пухляковский есть аналогичный комплекс „Казачий стан“. Туда можно зайти, посмотреть, и если понравится — остаться. А здесь нам не позволили даже взглянуть, что внутри», — возмущаются ростовчане.
Тем не менее повторное знакомство с отдыхом в «Затерянном мире» у ростовских путешественников произошло на масленицу.
«Мы приобрели экскурсию и, честно говоря, остались после нее в недоумении. Вся экскурсия была основана на играх типа „Веселых стартов“. Покидали картошку из ложки, постреляли из лука в стог сена, а потом на прицепе мини-трактора детей покатали по площадке», — рассказывает туристка из Ростова.
Ростовчанка возмущается, что такую экскурсию родители вполне могли организовать своим детям сами и бесплатно — на школьном стадионе.
«Еще и цены были сумасшедшие. На столе стояли тарелочки с блинами, и кое-где маленькие мисочки со сметаной и сгущенкой, которые нам подготовили. За это каждый должен был заплатить по 600 рублей — за два блина на порцию?» — недоумевает собеседница.
Но больше всего, по словам путешественников, им запомнился туалет на входе.
«Это действительно раритет, реликт и музейная редкость. Он общий, на несколько человек. Но удивило даже не это. Сконструирован он был так, что требовалась буквально снайперская точность», — возмущается Светлана.
Опрошенные RostovGazeta гости «Затерянного мира» сошлись во мнении, что приезжать сюда на несколько дней не имеет смысла — делать тут нечего, пойти некуда.
Больше всего ростовчан возмутило громкое название — этно-археологический комплекс.
Собеседники рассказывают, что неподалеку находится дом-музей писателя Анатолия Калинина, куда тоже предлагают экскурсии. Но в сам дом Калинина никого не пускают — там до сих пор проживает его дочь. Перед входом в дом обустроена небольшая галерея с картинами. Желающие посещают ее, а также могут походить по двору неподалеку от дома.
«Но на что там смотреть — совершенно непонятно. Никаких интересных экскурсионных сведений нет. Да и картинная галерея вряд ли дотягивает до звания музея. Даже к школьным музеям предъявляется намного больше требований», — делятся мнением ростовчане.
В целом, опрошенные RostovGazeta посетители «Затерянного мира» остались недовольны. Хотя, наверное, кому-то там и понравилось.
«Никаких достопримечательностей, по сути, на территории не оказалось. Осталось лишь глубокое недоумение — за что берут деньги?» — пришли к выводу ростовчане.
Вверх по Дону находится станица Раздорская. Там тоже есть этнографический музей-заповедник. Туристы вспоминают, что прежде в Усть-Донецком районе была и туристическая экотропа по Раздорским склонам. Но она она выгорела из-за пожара.
«Осенью мы были там. Экотропа заросла травой, среди которой виднеются скелеты обгоревших деревьев. Я тогда поинтересовалась у сотрудников музея в Раздорской, будут ли восстанавливать эту экотропу. Но они сказали, что для этого нет никаких возможностей — ни денег, ни сотрудников», — делится информацией Светлана.
В качестве удачного примера для отдыха с детьми собеседники называют этно-хутор Старозолотовский, который находится ближе к Усть-Донецку. Раньше здесь была деревня, где проживало порядка 50-и человек. Но предприниматель выкупил большой участок земли, обустроил прекрасное место для отдыха и приобщил местных жителей к работе.
Здесь, по словам отдыхающих, после экранизации романа Шолохова «Тихий Дон» в 2015 году остались дома и декорации. В них сделана экспозиция — музей под открытым небом.
«По этим домам — а тут стоит и дом Коршуновых, и дом Астаховых, — водят экскурсии. Здесь удалось полностью воссоздать атмосферу деревеньки тех лет. Более того, на корпоративах перед отдыхающими демонстрируют джигитовку на конях, выступают актеры со сценами из „Тихого Дона“, казачий хор. Все это действительно очень познавательно и интересно. К тому же территория ухожена и очень симпатична», — делятся мнением ростовчане.
Правда цены, по словам горожан, кусаются очень сильно.
«Здесь есть великолепные лавандовые поля, куда можно зайти и сфотографироваться. Но цена, чтобы сделать такое фото, была просто огромной, ни на что не похожей. Точно не помню, но в пределах 500-600 рублей за одну фотографию», — уточняет Светлана.
Еще одним недостатком такого отдыха ростовчане называют транспортную проблему. Добраться в Старозолотовку, по словам собеседников, можно только на машине.
В качестве интересных мест, куда можно отправиться на отдых с детьми в Ростовской области, опрошенные туристы рекомендуют Южный парк птиц «Малинки» с любопытной коллекцией животных, парк «Лога» и музейный комплекс «Самбекские высоты». Именно здесь, по мнению собеседников, можно сравнительно недорого познакомиться с традициями Донского края, прекрасно отдохнуть с детьми и получить незабываемые впечатления.
Путешественники делятся информацией, что при планировании длительного отдыха ростовчанам следует учитывать одну важную деталь. Сегодня турагентства предлагают из Ростова лишь автобусные туры. Поэтому просто так собраться и поехать на несколько дней по путевке на отдых поездом, скорее всего, не получится.
«Как мне объяснили в турагентстве, билеты на поезд приходится покупать за 90 дней. А набрать группу на тур за такой период невозможно. Поэтому поездки предлагают исключительно автобусами. Но не каждый выдержит ехать автобусом, тем более, если с детьми», — отмечает Светлана.
По ее словам, туры, например, в Казань, Карелию, Петрозаводск или Мурманск продадут без проблем. Однако добираться туда придется самостоятельно.
«Когда я поинтересовалась в турагентстве, куда можно уехать из Ростова с детьми на отдых, чтобы без пересадок, мне предложили только прямой автобус в Адыгею или в Москву. То есть получается, что люди с больной спиной фактически оказываются не выездными из Ростова. Им же очень сложно выдержать длительную поездку в автобусе», — уточняет собеседница.
Директор ростовского турагентства Максим Гурин подчеркивает, что большинство туров сегодня действительно подразумевают проезд на автобусе. По словам собеседника, из Ростова, например, в Карелию уже несколько лет ходят прямые автобусы. Однако спикер уточняет, что такие туры — не регулярны.
«Их всего 2-3 за лето — обычно, в июле, и в августе. Время проезда из Ростова в Карелию составляет примерно 1,5 суток», — отмечает эксперт.
Однако есть возможность добраться в Карелию и самостоятельно — на поезде. Или доехать поездом до МинВод, а оттуда на самолете в Карелию.
«Обычное турагентство не покупает вперед пакет билетов на поезд. Мы же не можем знать заранее — продадутся они или нет. Бывает, когда туроператор планирует набрать группу в 40 человек, он заранее бронирует вагон. Но если группа не наберется, то тот, кто формирует тур, терпит серьезные убытки», — разъясняет Максим Гурин.
Спикер соглашается, что приобрести билеты на поезд, особенно на некоторые направления, сейчас очень сложно. Да и полных туров с железнодорожным проездом из Ростова сегодня нет.
Такие туры, по словам турагента, как правило, формируются лишь под определенную дату. Например, под новогодние каникулы. Поэтому если человек планирует летом отправиться на отдых поездом, то железнодорожные билеты придется приобретать за три месяца до планируемой даты.
Выходом из ситуации при планировании летнего отдыха, по словам эксперта, может стать покупка в турагентстве так называемого «наземного обслуживания». Это когда человек заблаговременно выбирает и бронирует отель, оплачивает экскурсии.
Стоимость «наземного обслуживания», по словам эксперта, разнится. Она зависит от категории отеля и цены экскурсий. Например, в Санкт-Петербурге есть экскурсии по 500 рублей, а есть по 5 тысяч рублей. Но если речь идет о Камчатке, там стоимость экскурсии на вертолете достигает 80 тысяч рублей.
«В моей практике есть туристы, которые еще зимой забронировали и оплатили гостиницу в Абхазии для отдыха летом. Когда подошел срок — 90 дней до отъезда, они купили билет туда. Выждали неделю, и, когда осталось 90 дней до приобретения обратного билета — купили билеты обратно. Теперь люди ждут лето, чтобы со всеми необходимыми удобствами, отправиться отдыхать на море», — делится полезным советом Максим Гурин.
Ранее RostovGazeta публиковала список мест, где можно отдохнуть на майские праздники.