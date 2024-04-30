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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Школьник на мотоцикле сбил полицейского в Ростовской области

Школьник на мотоцикле сбил полицейского в Ростовской области

30 апреля 2024, 16:02
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области водитель питбайка сбил сотрудника полиции, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в понедельник, 29 апреля, на улице Ахматовой в Белой Калитве. Здесь 16-летний водитель мотоцикла сбил инспектора ГИБДД.

После этого транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Водитель и сотрудник получили травмы, их доставили в больницу.

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«Несовершеннолетний был освидетельствован в медицинском учреждении, состояния опьянения не выявлено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

Ранее колесо оторвало у автобуса из-за открытого люка в Ростове-на-Дону.

До этого два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Мотоцикл
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