Школьник на мотоцикле сбил полицейского в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Происшествие случилось в понедельник, 29 апреля, на улице Ахматовой в Белой Калитве. Здесь 16-летний водитель мотоцикла сбил инспектора ГИБДД.
После этого транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Водитель и сотрудник получили травмы, их доставили в больницу.
«Несовершеннолетний был освидетельствован в медицинском учреждении, состояния опьянения не выявлено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее колесо оторвало у автобуса из-за открытого люка в Ростове-на-Дону.
До этого два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей.