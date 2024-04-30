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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Ростовской области ожидается теплая погода в начале мая

Стал известен точный прогноз погоды на начало мая

30 апреля 2024, 06:59

В Ростовской области ожидается теплая погода в начале мая

В Ростовской области в начале мая прогнозируют теплую погоду и без осадков, сообщили синоптики.

Во вторник, 30 апреля, максимальная температура достигнет +18 градусов, а скорость ветра увеличится до семи метров в секунду. В среду, 1 мая, станет немного теплее, температура может подняться до +21 градуса.

А в конце недели ожидается еще большее потепление, до +23 градусов. В эти дни дождей быть не должно.

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В пятницу и субботу жителям региона обещают солнечную погоду, при этом средняя температура окажется в районе +20 градусов. Но в воскресенье солнце скроется за облаками.

Стоит отметить, что ночью температура может опускаться до +10 градусов.

Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня
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