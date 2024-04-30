Стал известен точный прогноз погоды на начало мая

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Во вторник, 30 апреля, максимальная температура достигнет +18 градусов, а скорость ветра увеличится до семи метров в секунду. В среду, 1 мая, станет немного теплее, температура может подняться до +21 градуса.
А в конце недели ожидается еще большее потепление, до +23 градусов. В эти дни дождей быть не должно.
В пятницу и субботу жителям региона обещают солнечную погоду, при этом средняя температура окажется в районе +20 градусов. Но в воскресенье солнце скроется за облаками.
Стоит отметить, что ночью температура может опускаться до +10 градусов.
Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках.