Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону к 9 Мая

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Он рассказал, что всего планируется установить 410 флагов. Кроме того, на территории города появятся 548 панно.
«Ростов начали украшать ко Дню Победы. Завершить работы планируем до 7 мая», — уточнил Логвиненко.
Добавим, что в этом году в городе пройдет парад Победы, но его могут провести без зрителей. Этот вопрос сейчас решают власти. При этом в Новочеркасске парад решили не проводить.
Кроме того, власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону. Но местным жителям предложили несколько других форматов этого мероприятия.