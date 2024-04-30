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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Ростове-на-Дону появятся более 400 флагов к 9 Мая

Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону к 9 Мая

30 апреля 2024, 15:09
Фото: Алексей Логвиненко

В Ростове-на-Дону появятся более 400 флагов к 9 Мая

В Ростове-на-Дону начали украшать город к предстоящему Дню победы, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что всего планируется установить 410 флагов. Кроме того, на территории города появятся 548 панно.

«Ростов начали украшать ко Дню Победы. Завершить работы планируем до 7 мая», — уточнил Логвиненко.

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
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Добавим, что в этом году в городе пройдет парад Победы, но его могут провести без зрителей. Этот вопрос сейчас решают власти. При этом в Новочеркасске парад решили не проводить.

Кроме того, власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону. Но местным жителям предложили несколько других форматов этого мероприятия.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#День Победы#9 Мая#Украшение города
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