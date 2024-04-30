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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Ростовчанам со знанием английского языка платят от 100 тыс рублей

Стало известно, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тыс рублей

30 апреля 2024, 09:16
Фото: 1MI

Ростовчанам со знанием английского языка платят от 100 тыс рублей

В Ростовской области зарплаты жителей, которые знают английский язык, достигают 103 тысяч рублей, сообщает HH.ru.

В среднем размер зарплаты в вакансиях со знанием языка варьируется от 46 тысяч до 103 тысяч рублей.

С начала 2024 года до апреля в России появилось около 38 тысяч свободных рабочих мест, на которых требуется знание английского языка. Это число на 11% превышает прошлогодние показатели. Однако, не все регионы страны имеют такие же положительные результаты. Например, в Ростовской области открыли около 1 000 таких вакансий, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тыс рублей
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Первое место в списке профессий, где знание английского языка может помочь в поиске работы и карьерном росте, занимают специалисты в области программирования и разработки. Около 10% всех вакансий, требующих знания этого языка, предназначены именно для них.

На втором месте находятся менеджеры по продажам, логистике. Далее следуют менеджеры по закупкам, секретари, помощники руководителя, маркетологи, проектировщики, педагоги и специалисты технической поддержки.

Ранее стало известно, что зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Работа#Ростов#Английский язык
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