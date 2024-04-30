Стало известно, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тыс рублей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В среднем размер зарплаты в вакансиях со знанием языка варьируется от 46 тысяч до 103 тысяч рублей.
С начала 2024 года до апреля в России появилось около 38 тысяч свободных рабочих мест, на которых требуется знание английского языка. Это число на 11% превышает прошлогодние показатели. Однако, не все регионы страны имеют такие же положительные результаты. Например, в Ростовской области открыли около 1 000 таких вакансий, что на 20% меньше, чем годом ранее.
Первое место в списке профессий, где знание английского языка может помочь в поиске работы и карьерном росте, занимают специалисты в области программирования и разработки. Около 10% всех вакансий, требующих знания этого языка, предназначены именно для них.
На втором месте находятся менеджеры по продажам, логистике. Далее следуют менеджеры по закупкам, секретари, помощники руководителя, маркетологи, проектировщики, педагоги и специалисты технической поддержки.
Ранее стало известно, что зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тысяч рублей.