Стало известно, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тыс рублей

С начала 2024 года до апреля в России появилось около 38 тысяч свободных рабочих мест, на которых требуется знание английского языка. Это число на 11% превышает прошлогодние показатели. Однако, не все регионы страны имеют такие же положительные результаты. Например, в Ростовской области открыли около 1 000 таких вакансий, что на 20% меньше, чем годом ранее.