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Старейший роддом Ростова

Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса

30 апреля 2024, 20:42
Фото: ru.hayazg.info
Старейший роддом Ростова

Краевед Багдыков рассказал об одном из старейших роддомов Ростова

Одним из старейших роддомов Ростова можно считать тот, который находится в Нахичевани на площади Карла Маркса. Он располагается в особняке Лусегена Попова.

Особняк был построен в конце девятнадцатого века, в 1890−1891 годах, и принадлежал известному нахичеванскому землевладельцу и скотопромышленнику Лусегену Попову. Считается, что архитектором был Дурбах. Кстати, Николай Никитич Дурбах (Никогос Мкртичевич Дурбахян) построил немало особняков и домов в Нахичевани-на-Дону и Ростове.

Как пишет известный ростовский краевед и архитектор Любовь Волошинова в книге «Бульварная площадь» (Ростов-на-Дону. Донской издательский дом. 2001), в 1907 году особняк принадлежал Мануку Михайловичу Попову. Это был очень необычный, неординарный человек. Он был уважаем в Нахичевани за свою благотворительную деятельность. Попов избирался гласным Нахичеванской Думы, жертвовал деньги на содержание женского училища имени Святой Рипсиме. Известными меценатами были и братья Манука Михайловича.

Особняк был построен в конце девятнадцатого века, в 1890−1891 годах, и принадлежал известному нахичеванскому землевладельцу и скотопромышленнику Лусегену Попову.Особняк был построен в конце девятнадцатого века, в 1890−1891 годах, и принадлежал известному нахичеванскому землевладельцу и скотопромышленнику Лусегену Попову.
Особняк был построен в конце девятнадцатого века, в 1890−1891 годах, и принадлежал известному нахичеванскому землевладельцу и скотопромышленнику Лусегену Попову.
Фото: ru.hayazg.info

Сохранились воспоминания о том, как в свой дом на Екатерининской площади (ныне площадь имени Карла Маркса) Манук Михайлович Попов брал на воспитание армянских девочек-сирот. Этим девочкам он давал образование, по достижении совершеннолетия находил им работу, каждую из воспитанниц выдавал замуж, обеспечивая их хорошим приданым.

Есть также воспоминания и о единственной дочери Манука Михайловича. Как гласит легенда, дочь Попова увлекалась верховой ездой, причем выбирала лучших скакунов. Девочка прекрасно держалась в седле, любила совершать поездки по окрестностям Нахичевани, вызывая восхищенные взгляды прохожих.

Предание гласит, что еще любила дочка Попова бриллианты. Вроде как она появлялась на торжественных приемах всегда в строгих платьях с украшениями из бриллиантов и изумрудов.

Что стало с семьей Поповых после революции 1917 года, пока неизвестно. По данным краеведа Любови Феоктистовны Волошиновой, наиболее вероятно, что уже в 1920 году никого из семьи Поповых в прекрасном особняке не было. В январе−мае 1920 года здесь размещался военно-революционный комитет.

А в двадцатые годы в бывшем особняке Попова был открыт роддом, который существует и сегодня. Не одно поколение ростовчан родилось в стенах этого дома.

А в двадцатые годы в бывшем особняке Попова был открыт роддом, который существует и сегодня.А в двадцатые годы в бывшем особняке Попова был открыт роддом, который существует и сегодня.
А в двадцатые годы в бывшем особняке Попова был открыт роддом, который существует и сегодня.
Фото: ru.hayazg.info

Только себе представьте, что автор этих строк, его папа и мама, брат, двоюродный брат, дядя и другие многочисленные родственники родились в этом, ставшем уже легендарным, роддоме.

Каждый раз, проходя мимо особняка Лусегена Попова, я мысленно благодарю эту нахичеванскую семью за дом, который стал архитектурным украшением нашего города. Все-таки прекрасно, что здесь уже много лет располагается роддом. И мне хотелось бы, чтобы мы знали историю того места, в котором рождались многие поколения ростовчан.

Георгий Багдыков

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