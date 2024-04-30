Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса

Каждый раз, проходя мимо особняка Лусегена Попова, я мысленно благодарю эту нахичеванскую семью за дом, который стал архитектурным украшением нашего города. Все-таки прекрасно, что здесь уже много лет располагается роддом. И мне хотелось бы, чтобы мы знали историю того места, в котором рождались многие поколения ростовчан.