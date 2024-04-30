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Published Сегодня, 17:13

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Updated Сегодня, 17:15

В Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец

В Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец

30 апреля 2024, 17:13
Фото: 1MI
В Новочеркасске ушел из жизни генерал-полковник Михаил Лабунец, рассказал глава горадминистрации Юрий Лысенко.

Он рассказал о его биографии и уточнил, что Лабунец — Герой России, почетный гражданин Новочеркасска. Ему было 78 лет.

Он с 1996 по 2004 годы командовал Северо-Кавказским округом внутренних войск МВД РФ. Также он стал участником чеченских кампаний.

Ему вручили несколько наград. После завершения карьеры Лабунец занимался общественной работой.

В Таганроге скончался бывший депутат Юрий Зак
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Лысенко выразил соболезнования близким генерала.

Ранее появилась информация, что в Таганроге скончался экс-депутат Юрий Зак.

До этого полковник МЧС из донского региона умер после забега в Элисте.

Кроме того, пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Герой России#Происшествия#Генерал-полковник
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