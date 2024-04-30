В Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Он рассказал о его биографии и уточнил, что Лабунец — Герой России, почетный гражданин Новочеркасска. Ему было 78 лет.
Он с 1996 по 2004 годы командовал Северо-Кавказским округом внутренних войск МВД РФ. Также он стал участником чеченских кампаний.
Ему вручили несколько наград. После завершения карьеры Лабунец занимался общественной работой.
Лысенко выразил соболезнования близким генерала.
Ранее появилась информация, что в Таганроге скончался экс-депутат Юрий Зак.
До этого полковник МЧС из донского региона умер после забега в Элисте.
Кроме того, пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове.