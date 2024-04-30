В Таганроге скончался бывший депутат Юрий Зак

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:37
Он рассказал, что вся жизнь Зака была посвящена педагогике. Его трудовой стаж начался с учителя, а со временем он возглавил санаторную школу-интернат №18. В этом учреждении он работал в течение 33 лет.
Кроме того, он был депутатом Первого созыва городской Думы. За свою деятельность Зак получил несколько наград.
«Педагогическое сообщество понесло невосполнимую потерю. Глубоко скорбим о смерти Юрия Львовича», — написал Фатеев.
Пользователи в соцсетях выразили соболезнования близким педагога.
Ранее полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте.