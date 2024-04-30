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В Таганроге скончался бывший депутат Юрий Зак

В Таганроге скончался бывший депутат Юрий Зак

30 апреля 2024, 06:34
Фото: 1MI
В Таганроге ушел из жизни Юрий Зак, который стал Заслуженным учителем России, сообщил глава горадминистрации Андрей Фатеев.

Он рассказал, что вся жизнь Зака была посвящена педагогике. Его трудовой стаж начался с учителя, а со временем он возглавил санаторную школу-интернат №18. В этом учреждении он работал в течение 33 лет.

Кроме того, он был депутатом Первого созыва городской Думы. За свою деятельность Зак получил несколько наград.

Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте
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«Педагогическое сообщество понесло невосполнимую потерю. Глубоко скорбим о смерти Юрия Львовича», — написал Фатеев.

Пользователи в соцсетях выразили соболезнования близким педагога.

Ранее полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Городская Дума
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