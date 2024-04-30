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Published Сегодня, 10:57

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Власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону

Власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону

30 апреля 2024, 10:57
В Ростовской области не состоится шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате, сообщили в правительстве региона.

Причиной назвали существующие угрозы общественной безопасности. Однако в этом году предусмотрят несколько других форматов.

Одним из них является «Стена памяти». В образовательных учреждениях, государственных и частных организациях предлагается создать специальные стенды для фотографий ветеранов.

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Есть также традиция создавать футболки с изображением героев и надевать их всей семьей для совместных прогулок.

Один из популярных способов участия в «Бессмертном полку» — использование личного автотранспорта. Все желающие могут напечатать и разместить портрет героя на заднем стекле с левой стороны своего автомобиля. Основное требование — фотография не должна мешать обзору водителя.

Ранее стало известно, массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дон#Бессмертный полк
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