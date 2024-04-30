Власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Причиной назвали существующие угрозы общественной безопасности. Однако в этом году предусмотрят несколько других форматов.
Одним из них является «Стена памяти». В образовательных учреждениях, государственных и частных организациях предлагается создать специальные стенды для фотографий ветеранов.
Есть также традиция создавать футболки с изображением героев и надевать их всей семьей для совместных прогулок.
Один из популярных способов участия в «Бессмертном полку» — использование личного автотранспорта. Все желающие могут напечатать и разместить портрет героя на заднем стекле с левой стороны своего автомобиля. Основное требование — фотография не должна мешать обзору водителя.
Ранее стало известно, массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники.