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Водитель погиб в загоревшемся автомобиле в Ростовской области

Водитель погиб в загоревшемся автомобиле в Ростовской области

30 апреля 2024, 08:41
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области загорелся автомобиль после аварии, погиб водитель, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось утром на проспекте Александр-Грушевский в Шахтах. Водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, что привело к аварии.

Автомобиль врезался в опору освещения, после чего загорелся. Водитель погиб, его личность пока установить не удалось.

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«Пол устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что количество аварий из-за ям на дорогах выросло в донской столице в несколько раз с начала года.

До этого в регионе в ДТП с автобусом погиб один человек, ранения получили еще трое участников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#УГИБДД#Происшествия
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