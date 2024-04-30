Водитель погиб в загоревшемся автомобиле в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Происшествие случилось утром на проспекте Александр-Грушевский в Шахтах. Водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, что привело к аварии.
Автомобиль врезался в опору освещения, после чего загорелся. Водитель погиб, его личность пока установить не удалось.
«Пол устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.
Ранее появилась информация, что количество аварий из-за ям на дорогах выросло в донской столице в несколько раз с начала года.
До этого в регионе в ДТП с автобусом погиб один человек, ранения получили еще трое участников.