rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове

Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове

30 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, почему на майские выходные в Ростовской области ввели запрет на приготовление шашлыков на природе.

Напомним, что на майские праздники в донском крае будет действовать особый противопожарный режим, действие которого продлится до 20-го октября 2024 года.

«Этот режим вводится ежегодно для того, чтобы снизить число пожаров. В Ростовскую область приходит тепло, начинается пожароопасный период и власти пытаются предупредить возможность возгораний», — отмечает Антон Габович.
Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники
Узнать подробнее

Юрист уточняет, что под запрет попадает не только шашлык. На природе, на открытом огне запрещается приготовление любой пищи. Запрещено разводить костер на углях в мобильных мангалах.

«Законом не запрещается жарить шашлык. Ограничивается лишь разведение огня на открытой местности», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о возможных проблемах для здоровья из-за употребления некачественного шашлыка.

«Тромбы и язва»: врач назвал проблемы со здоровьем из-за поедания несвежего шашлыка
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчанам рассказали, как приготовить вкусные шашлыки на майские праздникиШеф-повар Крюков рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыкаИндекс шашлыка: во сколько жителям Ростова обойдутся майские праздники в 2023 году
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Природа#Пожары#Запрет#Майские праздники#Ростов#Костер#Предупреждение#Пища#Шашлыки#Пожароопасный период
Подпишитесь
«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей
Вчера, 09:44
Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове
28 апреля, 15:18
Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
28 апреля, 11:37
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
28 апреля, 09:20
В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб
28 апреля, 11:11
В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня
28 апреля, 12:58
"