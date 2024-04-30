Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, что на майские праздники в донском крае будет действовать особый противопожарный режим, действие которого продлится до 20-го октября 2024 года.
«Этот режим вводится ежегодно для того, чтобы снизить число пожаров. В Ростовскую область приходит тепло, начинается пожароопасный период и власти пытаются предупредить возможность возгораний», — отмечает Антон Габович.
Юрист уточняет, что под запрет попадает не только шашлык. На природе, на открытом огне запрещается приготовление любой пищи. Запрещено разводить костер на углях в мобильных мангалах.
«Законом не запрещается жарить шашлык. Ограничивается лишь разведение огня на открытой местности», — подчеркивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о возможных проблемах для здоровья из-за употребления некачественного шашлыка.