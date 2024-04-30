Юрий Авдеев: «Гибкость и близость к клиенту — приоритеты ВТБ»

Posted 30 апреля, 07:00
Published 30 апреля, 07:00
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
О том, какие финансовые инструменты востребованы у ростовчан, как банк работает с корпоративными клиентами и каким образом планирует удвоить доступность банковских услуг, в том числе в Донском регионе, RostovGazeta поговорила с единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытия» в Ростовской области — вице-президентом Юрием Авдеевым.
— Вы возглавили объединенный бизнес ВТБ и «Открытия» в Ростовской области. Какая главная задача стоит перед вами и какие значимые проекты будут реализованы в самое ближайшее время?
Сейчас происходит слияния двух крупных банковских структур. При объединении главное для нас — интересы клиентов. Интеграция сильных финансовых организаций позволит населению и представителям бизнеса получить доступ к расширенной продуктовой линейке и объединенной сети отделений. Главная задача, которая стоит перед единой командой банка — сформировать индивидуальное и наиболее интересное предложение продуктов и сервисов ВТБ и сделать процесс миграции как для сотрудников, так и для клиентов банка «Открытия» максимально простым и удобным. Для этого мы внимательно изучили все их потребности, финансовые привычки, цели, чтобы учесть самое важное при запуске новых продуктов. Полный переход объединенной структуры под бренд ВТБ завершится к концу текущего года.
Сейчас в офисах «Открытия» клиенты уже могут приобрести финансовые продукты ВТБ. Для физических лиц доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные и потребительские кредиты. Для клиентов среднего и малого бизнеса работает единая цифровая Бизнес Платформа, которая объединила более 80 продуктов и сервисов ВТБ. Клиенты обоих банков используют единую банкоматную сеть группы с отсутствием комиссий за снятие и переводы. Всего у ВТБ и «Открытия» 370 устройств на территории региона.
— Насколько популярен ВТБ у жителей Ростова-на-Дону и области?
Уровень доверия населения к банку среди ростовчан заметно вырос. Об этом лучше всего говорят цифры. В качестве своего постоянного финансового партнера нас выбирают более 500 тысяч клиентов-физических лиц, проживающих в Ростовской области. За прошедший год их число увеличилось на рекордные 88 тысяч человек — прирост составил 24%. Активно развивались зарплатные проекты — сегодня нашими партнерами являются более 7,5 тысячи организаций области. Мы высоко ценим доверие к банку и людей старшего поколения. На карту получают пенсию уже свыше 35 тысяч жителей региона. За год количество таких клиентов увеличилось на 66%, их доля продолжает расти. Для них в банке действует повышенный процент по вкладам, бесплатная страховка от мошенников, бескомиссионное снятие наличных в любых банкоматах и другие у добные сервисы.
Это стало возможным благодаря правильно выбранной стратегии, эффективной организации работы и гибкой политике в отношении наших клиентов и партнеров — вниманию к их потребностям.
— Какие цифры и факты ярче всего характеризуют итоги работы банка за прошедший год в Ростовской области?
Весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос на банковские продукты. Если говорить о выданных жителям региона кредитах, то их объем составил более 65 млрд рублей, что на 91% превышает результат предыдущего года. Кредитный портфель физлиц увеличился на треть — до 125 млрд рублей. При этом совокупный портфель привлеченных средств составил почти 216 млрд рублей, увеличившись на 41%.
Объем выданных жилищных кредитов составил 40 млрд рублей — на 70% больше, чем за предыдущий год. Наиболее востребованной в прошлом году оказалась «семейная ипотека» — более 2,9 тысячи жителей региона отдали предпочтение этой госпрограмме, оформив кредитов на сумму свыше 12,6 млрд рублей. В общей сложности на жилищные кредиты с господдержкой пришлось 67% от всех выдач. Ростовчане оформили более 17 млрд рублей наличными, что на 76% превышает объемы прошлого года. Жители региона чаще всего тратили кредитные средства на ремонт, покупку крупной бытовой техники, автомобилей с пробегом, обучение и отпуск.
Драйвером роста выдач стали кредиты на покупку автомобилей. По сравнению с 2022 годом их объём рекордно увеличился в 5,5 раз до 11,5 млрд рублей. Ростовчане в минувшем году чаще покупали авто с пробегом, чем новые — 51% против 49%. А спрос на китайские бренды вырос в восемь раз — с 8 до 63%. Можно сделать вывод, что они почти полностью заменили по функциям, комфорту, ценообразованию привычные нам марки. ВТБ в Ростовской области достиг прорывного результата по автокредитованию, став банком № 1 по выдаче кредитов на покупку авто во втором полугодии 2023 г. А по итогам четвертого квартала наша доля рынка превысила 50%.
— Сегодня многие россияне предпочитают хранить свои сбережения на банковских вкладах. Насколько они популярны у клиентов ВТБ на Дону?
Действительно, финансовая стратегия наших клиентов изменилась с потребительской на сберегательную. На фоне высоких ставок клиенты предпочитают отложить траты и приумножить свои средства на вкладах и накопительных счетах с высокой доходностью. За 2023 год портфель депозитов банка в Ростовской области вырос на 42% — до 171 млрд рублей. При этом основной спрос как российских, так и ростовских вкладчиков был и остается сосредоточен на инструментах в национальной валюте.
Многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань. По количеству открытых вкладов в китайской валюте Ростовская область вошла в топ-5 регионов-лидеров РФ — за прошлый год жители региона открыли в банке свыше 500 депозитов на сумму 444,4 млн рублей. Средний размер вклада составил в рублевом эквиваленте около 861 тысячи рублей. Размещать средства в юанях ростовчане предпо читают на срок от трех месяцев до полугода. По итогам 2023 года на короткие и среднесрочные с бережения в совокупности пришлось 66% от открытых вкладов. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, доля которых в 2023 году сократилась на 42% и 27%, соответственно.
— Как активно ВТБ работает с корпоративными клиентами нашего региона? Вырос ли кредитный портфель корпоративного бизнеса по сравнению с 2022 годом?
Кредитный портфель группы ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса в Ростовской области по итогам 1 квартала 2024 года достиг 73 млрд рублей, показав рост на 9%. Банковская поддержка предпринимателей создает основу для экономического роста.
Одним из драйверов роста кредитного портфеля в первом квартале стали программы государственной поддержки. По итогам трех месяцев 2024 года кредитный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса в Ростовской области в рамках льготных программ составил 6,9 млрд рублей. Программы господдержки позволяют предприятиям получить финансирование по сниженным ставкам, и ВТБ участвует во всех основных на сегодня льготных программах кредитования. Самая востребованная из них направлена на поддержку отрасли сельского хозяйства — программа Минсельхоза РФ.
Среди популярных мер поддержки для бизнеса со стороны ВТБ также выступает выдача банковских гарантий. Портфель по итогам 2023 года в регионе превысил 15 млрд рублей. Этот инструмент позволяет среднему и малому бизнесу избегать кассовых разрывов, участвовать в госконтрактах и заключать контракты с крупными компаниями. Банк выступает гарантом того, что контрагент способен обеспечить свои обязательства и ему можно доверить выполнение контракта.
Для компаний Ростовской области также актуальны услуги в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). На Дону более 3,1 тысячи участников ВЭД. Область занимает шестое место в России по совокупному экспорту. Сейчас в условиях глобальных вызовов компаниям важно сохранять устойчивость и бесперебойность работы и ВТБ готов предлагать актуальные решения таких задач. По итогам первого квартала 2024 года оборот ВЭД клиентов среднего и малого бизнеса в национальных валютах в ВТБ в Ростовской области увеличился практически в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
— Вы упомянули про новую стратегию банка. В ней заявлены довольно амбициозные планы. Расскажите подробнее?
— ВТБ представил стратегию развития на ближайшие три года. В ней заложены масштабные цели и изменения. Ключевая задача — стать ближе к клиенту.
За последние годы ВТБ пережил серьезную трансформацию — мы сфокусировались на развитии розничного бизнеса, стали универсальным семейным банком, разрабатываем новые услуги и продукты, открываем офисы нового «легкого» формата, повышаем качество сервиса. Это не просто слова, это подход и ценности, которые мы транслируем как внутри команды, так и нашим клиентам. Одна из стратегических целей ВТБ на ближайшие три года — стать банком первого выбора и увеличить число активных клиентов-физлиц в целом по стране до 35 млн человек. Но такой рост не является самоцелью. Важно, чтобы клиенты продолжали пользоваться нашими сервисами и продуктами в долгосрочной перспективе. В Ростовской области мы планируем вырасти вдвое по числу розничных клиентов, чтобы каждый третий житель региона пользовался услугами ВТБ.
В планах банка также удвоить доступность финансовых продуктов и услуг до 100 млн россиян. Для этого к концу 2026 году количество отделений увеличится на 40% до 1,8 тысячи точек, в том числе в городах с населением от 20 тысяч человек. Сами офисы при этом станут центрами финансовой экспертизы, а их сотрудники будут выступать консультантами по банковским вопросам. Гибкость и близость к клиенту — наши главные приоритеты.
Особое внимание в ближайшие три года мы уделим развитию выездного канала обслуживания. Число курьеров-менеджеров увеличится в 1,5 раза, а их география работы расширится до 3,5 тысячи населенных пунктов по всей стране. Рассчитываем, что к концу 2026 года услугами курьеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков. Для 80% пользователей доставка продуктов и сервисов будет осуществляться в течение 24 часов. Большинство курьеров будут работать из специальных центров, которые ВТБ планирует создать в крупных городах до конца 2024 года.
Приоритетным направлением в новой стратегии ВТБ остается всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса. Понимая, какую роль кредитование играет в развитии бизнеса и экономики, банк в рамках новой стратегии продолжит поддерживать компании СМБ в реализации их планов. К концу 2026 году банк намерен увеличить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий и нарастить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса на 40%.
В ближайшие три года ВТБ продолжит выстраивать долгосрочные отношения с предпринимателями, независимо от региона, масштаба и сферы их деятельности.
Еще одним из важных направлений Стратегии ВТБ — укрепление позиций российского бизнеса на международных рынках. В этом направлении банк планирует до 2026 года значительно нарастить обороты ВЭД и кратно увеличить долю рынка в международных расчетах в дружественных валютах. Наша цель — не только обеспечивать расчеты в нынешних условиях, но и вместе с клиентами и партнерами комплексно решать задачи, чтобы помочь бизнесу в освоении новых рынков сбыта и закупок.
ВТБ — один из опорных банков России, поддерживающих разные сферы экономики и стратегически важные предприятия. Осуществляя деятельность в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса, ВТБ способствует решению экономических и структурных проблем государства. В новой стратегии банка заложен рост кредитного портфеля и депозитов в этом секторе в среднем на 9% за год. Как итог, доля ВТБ на рынке кредитов крупному бизнесу должна достичь 21,1%. В обслуживании внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов в мягких валютах ожидается ее рост до 15%.
— Рейтинговое агентство НКР и компания Б1 на днях представили результаты опроса банков, согласно которому 88% кредитных учреждений собираются развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. В этой связи логичным выглядит следующая цель стратегии ВТБ — в пять раз увеличить объем трансграничных переводов. За счет каких направлений?
— Да, отечественные банки сейчас активно развивают системы трансграничных переводов в национальных валютах. Так, ВТБ планирует увеличить число стран для совершения переводов. Прежде всего речь идет о дружественных странах.
На сегодня клиентам доступны 17 направлений — это Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию.
В зависимости от направлений переводы можно совершать по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Наиболее востребованы трансграничные переводы по номеру телефона, на их долю приходится 78% от общего количества операций. Переводы по реквизитам составляют лишь 5% транзакций, но их совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом.
Средний чек одной операции по реквизитам превышает 600 тысяч рублей, тогда как по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом клиенты банка переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.
За 2023 год розничные клиенты ВТБ совершили почти 350 тысяч переводов в валютах дружественных стран, что в четыре раза превосходит показатель 2022 года. Объем операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему — в Казахстан. По оценкам экспертов банка, в 2024 году объем трансграничных переводов превысит 200 млрд рублей.
— В 2024 году банк планирует увеличить сеть своих отделений до 180 новых офисов, 120 из которых будет уменьшенного по площади и более компактного и упрощенного формата — «легкой» точки. В чем их особенность?
— Как я уже сказал, ВТБ собирается увеличивать свое присутствие в малых городах с населением до 20 тысяч человек. В таких населенных пунктах мы будем открывать преимущественно офисы нового «легкого» формата. Переход на них позволит банку снизить стоимость запуска одной точки и быстро адаптировать финансовые предложения под запросы жителей — они станут более интересными и доступными.
При этом качество и эффективность обслуживания клиентов не пострадает — они будут соответствовать одинаково высоким стандартам как в обычном отделении, так и в «легком» офисе.
В Ростовской области сейчас работает 41 отделение, включая офисы «Открытия». Их количество к концу текущего года вырастет до 46. Появятся пять «легких» офисов в Аксае, Белой Калитве, Гуково, Новошахтинске и Шахтах.
— 2024 год объявлен Годом семьи. Расскажите о проекте «Семейный банк»?
— «Семейный банк» — это объединение всех продуктов и сервисов в ВТБ, направленных на обслуживание семей. Проект был запущен в 2023 году. В ближайшие три года мы планируем охватить миллион российских семей, предложив выгодные финансовые инструменты. Например, у супругов появится возможность совместных накоплений, для старшего поколения усилим безопасность их карт и расчетов, а для детей внедрим элементы геймификации и инструменты для повышения финансовой грамотности. Число клиентов, использующих банковские услуги каждый день, планируется увеличить вдвое — до 15 млн человек.
Для максимального удобства покупок банк также запустит собственное платежное решение ВТБ Pay и расширит использование оплаты через Систему быстрых платежей. Развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех наших клиентов индивидуальный подход, ранее доступный только в состоятельном сегменте.
Мы стремимся стать банком на каждый день как для самого клиента, так и для его семьи, для всех жизненных ситуаций. В планах активно развивать наш проект «Семейный банк», улучшая условия программы лояльности, инвестируя в развитие собственных платежных решений и способов оплаты, чтобы с ВТБ было удобно каждому.