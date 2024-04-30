Юрий Авдеев: «Гибкость и близость к клиенту — приоритеты ВТБ»

Уровень доверия населения к банку среди ростовчан заметно вырос. Об этом лучше всего говорят цифры. В качестве своего постоянного финансового партнера нас выбирают более 500 тысяч клиентов-физических лиц, проживающих в Ростовской области. За прошедший год их число увеличилось на рекордные 88 тысяч человек — прирост составил 24%. Активно развивались зарплатные проекты — сегодня нашими партнерами являются более 7,5 тысячи организаций области. Мы высоко ценим доверие к банку и людей старшего поколения. На карту получают пенсию уже свыше 35 тысяч жителей региона. За год количество таких клиентов увеличилось на 66%, их доля продолжает расти. Для них в банке действует повышенный процент по вкладам, бесплатная страховка от мошенников, бескомиссионное снятие наличных в любых банкоматах и другие у добные сервисы.