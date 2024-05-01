Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из разных городов области: Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Аксая. Гонки прошли в трех дисциплинах: между дронами класса 75 в личном и командном зачете. Вес таких беспилотных летательных аппаратов не более 50 граммов, а размер около 75 миллиметров. Кроме того, спортсмены соревновались в личном зачет в классе 200. Такие летательные аппараты весят до 650 граммов, а их размер достигает 200 миллиметров.
Для соревнований была создана специальная трасса, на которой участники должны были опередить соперников и показать лучшее время.
Соревнования прошли при поддержке Министерства промышленности и спорта Аксайского района. Организаторами выступила Федерация гонок дронов России, «Родина неба» и ООО «Робоавиа». Победителей наградили кубками, медалями и дипломами Федерации.
Ранее стало известно о начале подготовки ко II летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России», который будет проводиться с 1 июня по 10 августа по всей стране.