Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из разных городов области: Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Аксая. Гонки прошли в трех дисциплинах: между дронами класса 75 в личном и командном зачете. Вес таких беспилотных летательных аппаратов не более 50 граммов, а размер около 75 миллиметров. Кроме того, спортсмены соревновались в личном зачет в классе 200. Такие летательные аппараты весят до 650 граммов, а их размер достигает 200 миллиметров.