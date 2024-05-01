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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Ростовской области впервые прошли гонки дронов

Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая

1 мая 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области впервые прошли гонки дронов

В Ростовской области впервые прошли гонки дронов

В Аксае прошло первое в Ростовской области соревнование по новому виду спорта — гонкам дронов. Участники со всего южного региона состязались в трех дисциплинах, сообщает администрация Аксайского района.

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из разных городов области: Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Аксая. Гонки прошли в трех дисциплинах: между дронами класса 75 в личном и командном зачете. Вес таких беспилотных летательных аппаратов не более 50 граммов, а размер около 75 миллиметров. Кроме того, спортсмены соревновались в личном зачет в классе 200. Такие летательные аппараты весят до 650 граммов, а их размер достигает 200 миллиметров.

Для соревнований была создана специальная трасса, на которой участники должны были опередить соперников и показать лучшее время.

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Соревнования прошли при поддержке Министерства промышленности и спорта Аксайского района. Организаторами выступила Федерация гонок дронов России, «Родина неба» и ООО «Робоавиа». Победителей наградили кубками, медалями и дипломами Федерации.

Ранее стало известно о начале подготовки ко II летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России», который будет проводиться с 1 июня по 10 августа по всей стране.

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