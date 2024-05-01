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Двойник Киркорова из Ротова пожаловался, что ему трудно уйти от образа

Двойник Киркорова из Ростова потратил 300 тысяч рублей на костюмы

1 мая 2024, 07:20
Фото: 1MI
Двойник Киркорова из Ротова пожаловался, что ему трудно уйти от образа
В Ростове появился свой Филипп Киркоров, который стал парадировать артиста четыре года назад, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Двойника известного артиста зовут Иван и ему 44 года. Уроженец Пролетарска работал в ростовском модельном агентстве, а затем примерил на себя образ Киркорова.

Иван признался, что в повседневной жизни ему нелегко отделаться от образа звезды эстрады.

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Кроме того, он пожаловался, что много средств уходит на создание сценических костюмов. Пока у него их 10. Каждая копия костюма короля эстрады стоит порядка 30 тысяч рублей.

Ранее в Ростове побывал актер Сергей Безруков. Он выложил в сети видео, в котором восхищается погодой, которая установилась в донской столице в апреле.

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