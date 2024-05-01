Двойник Киркорова из Ростова потратил 300 тысяч рублей на костюмы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Двойника известного артиста зовут Иван и ему 44 года. Уроженец Пролетарска работал в ростовском модельном агентстве, а затем примерил на себя образ Киркорова.
Иван признался, что в повседневной жизни ему нелегко отделаться от образа звезды эстрады.
Кроме того, он пожаловался, что много средств уходит на создание сценических костюмов. Пока у него их 10. Каждая копия костюма короля эстрады стоит порядка 30 тысяч рублей.
Ранее в Ростове побывал актер Сергей Безруков. Он выложил в сети видео, в котором восхищается погодой, которая установилась в донской столице в апреле.