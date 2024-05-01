«Готовы к смерти»: ростовчане снова пожаловались на засохшие деревья на Малиновского

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Ростовчане рассказывают, что ранее на путепроводе росли другие саженцы, однако недавно подрядчик убрал их и высадил новые дорогие деревья. Однако молодые растения едва ли рискуют прижиться. На жаре из-за отсутствия полива деревья стали засыхать, а их листья — увядать.
«Поливать, конечно, никому не надо, деревья уже готовы к смерти, листики уже мятые и засохшие. Деревьев штук 100, может, все-таки начать поливать и беречь посаженное?» — заключили ростовчане.
Ситуация с деревьями на путепроводе на Малиновского обостряется едва ли не каждый год. Ростовчане жаловались ранее, что обещанные деревья там долго не высаживали, а когда высадили — не озаботились поливом.