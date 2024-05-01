rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Саженцы на путепроводе на Малиновского в Ростове погибают из-за отсутствия полива

«Готовы к смерти»: ростовчане снова пожаловались на засохшие деревья на Малиновского

1 мая 2024, 17:02
Фото: pxhere.com
Саженцы на путепроводе на Малиновского в Ростове погибают из-за отсутствия полива

Жители Ростова снова пожаловались на засохшие деревья на Малиновского

Саженцы на путепроводе на Малиновского в Ростове погибают из-за отсутствия полива, пишут в комментариях у градоначальника местные жители.

Ростовчане рассказывают, что ранее на путепроводе росли другие саженцы, однако недавно подрядчик убрал их и высадил новые дорогие деревья. Однако молодые растения едва ли рискуют прижиться. На жаре из-за отсутствия полива деревья стали засыхать, а их листья — увядать.

Саженцы на МалиновскогоСаженцы на Малиновского
Саженцы на Малиновского
Фото: Соцсети

«Поливать, конечно, никому не надо, деревья уже готовы к смерти, листики уже мятые и засохшие. Деревьев штук 100, может, все-таки начать поливать и беречь посаженное?» — заключили ростовчане.

Ситуация с деревьями на путепроводе на Малиновского обостряется едва ли не каждый год. Ростовчане жаловались ранее, что обещанные деревья там долго не высаживали, а когда высадили — не озаботились поливом.

Читайте также:
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 МаяСмертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской областиДвижение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к лету
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Сегодня, 09:48
В Ростовской области женщину убил телевизор
Сегодня, 12:25
Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая
Сегодня, 12:02
В Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу
Сегодня, 11:44
В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе
Сегодня, 10:32
Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса
30 апреля, 20:42
"