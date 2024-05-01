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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

На нанесение дорожной разметки в Ростове потратят 197 млн рублей

На дорожную разметку в Ростове потратят почти 200 млн рублей

1 мая 2024, 07:41
Фото: 1MI
На нанесение дорожной разметки в Ростове потратят 197 млн рублей
В Ростове обновят дорожную разметку и установят дорожные знаки и опоры к ним, сообщается на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 197 миллионов рублей. Поставщик будет определен в середине мая.

В описании к контракту сказано, что объем работ определить невозможно. При этом полный перечень работ приводится в описании.

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Нанесение дорожной разметки будет выполняться термопластиком и краской. В некоторых местах предусмотрено нанесение холодного пластика. Это так называемые «шумовые полосы», которые наносят в опасных участках, на обочинах и перед пешеходными переходами.

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» появится новая разметка. Она предназначена для соблюдения безопасной дистанции между автомобилями.

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