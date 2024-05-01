На дорожную разметку в Ростове потратят почти 200 млн рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Сумма контракта составляет 197 миллионов рублей. Поставщик будет определен в середине мая.
В описании к контракту сказано, что объем работ определить невозможно. При этом полный перечень работ приводится в описании.
Нанесение дорожной разметки будет выполняться термопластиком и краской. В некоторых местах предусмотрено нанесение холодного пластика. Это так называемые «шумовые полосы», которые наносят в опасных участках, на обочинах и перед пешеходными переходами.
Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» появится новая разметка. Она предназначена для соблюдения безопасной дистанции между автомобилями.