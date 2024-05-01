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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Серьезное происшествие случилось утром 1 мая на трассе «М-4 „Дон“ — Каменоломни»

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

1 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI
Серьезное происшествие случилось утром 1 мая на трассе «М-4 „Дон“ — Каменоломни»
Серьезное происшествие случилось утром 1 мая на трассе «М-4 „Дон“ — Каменоломни» в Ростовской области, сообщили в ГИБДД.

В Октябрьском районе водитель Geely Emgrand, нарушив правила, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Škoda Fabia. Затем Geely Emgrand отбросило на другую машину — Subaru Forester.

Удар транспортных средств был значительным. Травмы в аварии получили 24-летний водитель Geely Emgrand, 45-летний водитель Škoda и три его пассажира в возрасте 68, 22 и 20 лет. Их госпитализировали.

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Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.

Ранее ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» вблизи поселка Щепкино Аксайского района. КамАЗ на большой скорости влетел в легковое авто, где находился школьник.

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