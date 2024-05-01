Пять человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Октябрьском районе водитель Geely Emgrand, нарушив правила, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Škoda Fabia. Затем Geely Emgrand отбросило на другую машину — Subaru Forester.
Удар транспортных средств был значительным. Травмы в аварии получили 24-летний водитель Geely Emgrand, 45-летний водитель Škoda и три его пассажира в возрасте 68, 22 и 20 лет. Их госпитализировали.
Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.
Ранее ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» вблизи поселка Щепкино Аксайского района. КамАЗ на большой скорости влетел в легковое авто, где находился школьник.