rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом

Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом

1 мая 2024, 10:09
Фото: 1MI
Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом
Вечером 30 апреля на М-4 «Дон» вблизи поселка Щепкино Аксайского района водитель КамАЗа на большой скорости врезался в легковой автомобиль, в котором находился ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД.

По предварительным данным, на 12-м километре трассы М-4 «Дон» 38-летний водитель КамАЗа при движении не соблюдал безопасную дистанцию и скорость, что привело к столкновению с легковым автомобилем Toyota, который ехал перед грузовиком. В машине при этом находился 13-летний подросток. Ребенок во время столкновения получил травмы. В данный момент обстоятельства уточняются.

В Ростове спасатели вызволили двух девочек-подростков из покореженного автомобиля
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta стало известно о двух других ДТП. Так, в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Водитель погиб на месте происшествия.

До этого выяснилось, что в Ростовской области произошло ДТП, в ходе которого перевернулось авто. Трое подростков пострадали.

Читайте также:
В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспортаСмертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской областиВ Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Авто#Транспорт#Авария#М-4#Пробки на м-4#М-4 «Дон»#Трасса
Подпишитесь
Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса
30 апреля, 20:12
Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове
30 апреля, 06:25
Политолог заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные
30 апреля, 19:21
Школьник на мотоцикле сбил полицейского в Ростовской области
30 апреля, 16:02
Ростов-на-Дону попал в топ направлений для путешествий на 1 мая
30 апреля, 13:45
Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса
30 апреля, 20:42
"