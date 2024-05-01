Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По предварительным данным, на 12-м километре трассы М-4 «Дон» 38-летний водитель КамАЗа при движении не соблюдал безопасную дистанцию и скорость, что привело к столкновению с легковым автомобилем Toyota, который ехал перед грузовиком. В машине при этом находился 13-летний подросток. Ребенок во время столкновения получил травмы. В данный момент обстоятельства уточняются.
Ранее RostovGazeta стало известно о двух других ДТП. Так, в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Водитель погиб на месте происшествия.
До этого выяснилось, что в Ростовской области произошло ДТП, в ходе которого перевернулось авто. Трое подростков пострадали.