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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Ретро-поезд на паровозной тяге будет ходить по маршруту «Ростов — Таганрог» в День Победы,

Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая

1 мая 2024, 18:06
Фото: для иллюстрации / Pxhere.com
Ретро-поезд на паровозной тяге будет ходить по маршруту «Ростов — Таганрог» в День Победы,
Ретро-поезд на паровозной тяге будет ходить по маршруту «Ростов — Таганрог» в День Победы, сообщили в СКЖД.

Курсировать поезд на паровозной тяге будет в оба направления. Так, в 09.35 он отправится с вокзала «Ростов Главный» и прибудет в Таганрог в 11.35. Обратно ретро-поезд поедет из приморского города в 18.07 и приедет на конечную в 20.10.

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Известно, что в ретро-поезде будут вагоны плацкартного типа. Купить билет на ретро-поезд уже можно в кассах. Известно, что дети до семи лет могут прокатиться на нем бесплатно.

Ранее власти рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в Ростовской области. В этом году решили отказаться от живого шествия, однако сама акция продлится до 12 мая.

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