Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая

Курсировать поезд на паровозной тяге будет в оба направления. Так, в 09.35 он отправится с вокзала «Ростов Главный» и прибудет в Таганрог в 11.35. Обратно ретро-поезд поедет из приморского города в 18.07 и приедет на конечную в 20.10.