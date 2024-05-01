Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Курсировать поезд на паровозной тяге будет в оба направления. Так, в 09.35 он отправится с вокзала «Ростов Главный» и прибудет в Таганрог в 11.35. Обратно ретро-поезд поедет из приморского города в 18.07 и приедет на конечную в 20.10.
Известно, что в ретро-поезде будут вагоны плацкартного типа. Купить билет на ретро-поезд уже можно в кассах. Известно, что дети до семи лет могут прокатиться на нем бесплатно.
Ранее власти рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в Ростовской области. В этом году решили отказаться от живого шествия, однако сама акция продлится до 12 мая.