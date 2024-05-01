Ростовский колбасный завод «Тавр» получил больше 90 миллионов рублей убытка

В прошлом году выручка от продажи зафиксировалась на отметке в пять миллиардов рублей. Чистая убыток «Тавра» превысил в 2023 году 91,3 миллиона рублей, а денежный поток сократился на 137 миллионов рублей. Чистые активы колбасного завода составили 652 миллиона рублей.