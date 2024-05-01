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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В прошлом году ростовский колбасный завод «Тавр» понес чистый убыток в 91 миллион рублей

Ростовский колбасный завод «Тавр» получил больше 90 миллионов рублей убытка

1 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI
В прошлом году ростовский колбасный завод «Тавр» понес чистый убыток в 91 миллион рублей
В прошлом году Ростовский колбасный завод «Тавр» понес чистый убыток в 91 миллион рублей, сообщает сервис «Спарк».

Бенефициаром завода является супруга ростовского олигарха Ивана Саввиди Кирияки. Предприятие Саввиди является основным производителем мяса и колбасы в регионе.

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Доходы компании, по данным на 2022 год, превышают 5,395 миллиарда рублей. При этом расходы завода составили 5,312 миллиарда рублей.

В прошлом году выручка от продажи зафиксировалась на отметке в пять миллиардов рублей. Чистая убыток «Тавра» превысил в 2023 году 91,3 миллиона рублей, а денежный поток сократился на 137 миллионов рублей. Чистые активы колбасного завода составили 652 миллиона рублей.

Ранее ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России.

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#Виктория Прутковская#Общество#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Ростовский ТАВР
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