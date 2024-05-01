Ростовский колбасный завод «Тавр» получил больше 90 миллионов рублей убытка

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Бенефициаром завода является супруга ростовского олигарха Ивана Саввиди Кирияки. Предприятие Саввиди является основным производителем мяса и колбасы в регионе.
Доходы компании, по данным на 2022 год, превышают 5,395 миллиарда рублей. При этом расходы завода составили 5,312 миллиарда рублей.
В прошлом году выручка от продажи зафиксировалась на отметке в пять миллиардов рублей. Чистая убыток «Тавра» превысил в 2023 году 91,3 миллиона рублей, а денежный поток сократился на 137 миллионов рублей. Чистые активы колбасного завода составили 652 миллиона рублей.
Ранее ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России.