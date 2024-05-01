«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Горожане предполагают, что причиной грохота могла послужить работа ПВО. Очевидцы сообщают, что в окнах на Западном зазвенели стекла.
«Бабахнуло только что на Западном очень сильно. Окна в домах тряхнуло. В небе виден длиннющий инверсионный след», — рассказала читатель RostovGazeta. Грохот люди услышали примерно в 12.28 мск.
Кроме того, один из телеграм-каналов опубликовал видео, в котором подросток сообщил, что от звука взрыва у него заложило уши.
Журналисты запросили информацию об инциденте у региональных властей, одноко официальных комментариев о произошедшем ни от правительства области, ни от министерства обороны пока не поступало.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов предупредил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.