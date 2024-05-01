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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:51

«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова

«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова

1 мая 2024, 09:48
Фото: rostovgazeta.ru
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова

Похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова 1 мая

Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Горожане предполагают, что причиной грохота могла послужить работа ПВО. Очевидцы сообщают, что в окнах на Западном зазвенели стекла.

«Бабахнуло только что на Западном очень сильно. Окна в домах тряхнуло. В небе виден длиннющий инверсионный след», — рассказала читатель RostovGazeta. Грохот люди услышали примерно в 12.28 мск.

Кроме того, один из телеграм-каналов опубликовал видео, в котором подросток сообщил, что от звука взрыва у него заложило уши.

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Журналисты запросили информацию об инциденте у региональных властей, одноко официальных комментариев о произошедшем ни от правительства области, ни от министерства обороны пока не поступало.

Ранее политолог Дмитрий Абросимов предупредил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.

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