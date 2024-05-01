rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Жители Западного в Ростове боятся за судьбу елей неподалеку от администрации Советского района

В Ростове могут снести ель, которую раскритиковала Ксения Собчак

1 мая 2024, 14:53
Фото: pxhere.com
Жители Западного в Ростове боятся за судьбу елей неподалеку от администрации Советского района
Жители Западного в Ростове боятся за судьбу елей неподалеку от администрации Советского района, пишет «АиФ».

Ели расположены на входе парка Плевен, в прямой близости со зданием администрации муниципалитета. Сейчас деревья огорожены строительными конструкциями.

Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове
Узнать подробнее

В администрации Ростова сообщили, что участок рядом со входом в парк передан в аренду на 49 лет ООО «МИВ». По словам чиновников, «содержание зелёных насаждений осуществляется в соответствии с установленными правилами» и не противоречит контракту.

Жители Западного ранее критиковали нововведения, появившиеся на арендованном участке. Многим не понравилась установленная там детская площадка. Журналист Ксения Собчак критиковала убранство ели перед входом в парк, отметив ее мрачное убранство в преддверии Нового года.

Читайте также:
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей РостоваВидео: мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Сегодня, 09:48
В Ростовской области женщину убил телевизор
Сегодня, 12:25
Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая
Сегодня, 12:02
В Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу
Сегодня, 11:44
В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе
Сегодня, 10:32
Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса
30 апреля, 20:42
"