В Ростове могут снести ель, которую раскритиковала Ксения Собчак

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Ели расположены на входе парка Плевен, в прямой близости со зданием администрации муниципалитета. Сейчас деревья огорожены строительными конструкциями.
В администрации Ростова сообщили, что участок рядом со входом в парк передан в аренду на 49 лет ООО «МИВ». По словам чиновников, «содержание зелёных насаждений осуществляется в соответствии с установленными правилами» и не противоречит контракту.
Жители Западного ранее критиковали нововведения, появившиеся на арендованном участке. Многим не понравилась установленная там детская площадка. Журналист Ксения Собчак критиковала убранство ели перед входом в парк, отметив ее мрачное убранство в преддверии Нового года.