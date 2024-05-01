В Ростове-на-Дону машина сбила подростка на самокате

39-летний водитель автомобиля Omoda двигался по проезжей части, когда из-за припаркованных машин внезапно выскочил школьник на электросамокате. 15-летний подросток попал прямо под машину и получил травмы. Он был доставлен в ближайшую больницу. О его состоянии ничего не известно.