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Published Сегодня, 09:10

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В Ростове-на-Дону машина сбила подростка на самокате

В Ростове-на-Дону машина сбила подростка на самокате

1 мая 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону машина сбила подростка на самокате
30 апреля в Ростове примерно в 18.20 вечера несовершеннолетний вылетел на проезжую часть на самокате по проспекту Доломановскому 111 и попал прямо под колеса автомобиля, информирует пресс-центр УГИБДД.

39-летний водитель автомобиля Omoda двигался по проезжей части, когда из-за припаркованных машин внезапно выскочил школьник на электросамокате. 15-летний подросток попал прямо под машину и получил травмы. Он был доставлен в ближайшую больницу. О его состоянии ничего не известно.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону произошла авария, автобус въехал в открытый люк из-за чего у него оторвало колесо.

До этого в Ростове водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 19-летнюю девушку.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Авария#Несовершеннолетние#Происшествия
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