В Ростове-на-Дону машина сбила подростка на самокате

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
39-летний водитель автомобиля Omoda двигался по проезжей части, когда из-за припаркованных машин внезапно выскочил школьник на электросамокате. 15-летний подросток попал прямо под машину и получил травмы. Он был доставлен в ближайшую больницу. О его состоянии ничего не известно.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону произошла авария, автобус въехал в открытый люк из-за чего у него оторвало колесо.
До этого в Ростове водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 19-летнюю девушку.