В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе

В начале следующей недели воздух прогреется до +22 градусов, однако потом снова ожидается облачная погода с дождем и резким снижением температуры в ночные часы. К среде, 8 мая, дневная температура упадет до +15, а ночью похолодает до +9 градусов. В четверг по ночам станет еще холоднее — до +6 градусов.