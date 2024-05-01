В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
К выходным 4 и 5 мая в Ростове-на-Дону резко испортится погода. Так, в субботу температура опустится до +15 днем и до +8 градусов ночью. В воскресенье ожидается +19 днем и +5 градусов ночью. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
В начале следующей недели воздух прогреется до +22 градусов, однако потом снова ожидается облачная погода с дождем и резким снижением температуры в ночные часы. К среде, 8 мая, дневная температура упадет до +15, а ночью похолодает до +9 градусов. В четверг по ночам станет еще холоднее — до +6 градусов.
Согласно прогнозам, жителям южной столицы еще неделю придется мириться с перепадами погоды.
Ранее стало известно, что в майские праздники в Ростовской области ожидается активация магнитосферы. Метеозависимые люди могут попасть под влияние магнитных изменений.