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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе

В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе

1 мая 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону резко похолодает к Пасхе
В Ростове в субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, синоптики прогнозируют понижение температуры до +5 градусов, по данным Gismeteo.

К выходным 4 и 5 мая в Ростове-на-Дону резко испортится погода. Так, в субботу температура опустится до +15 днем и до +8 градусов ночью. В воскресенье ожидается +19 днем и +5 градусов ночью. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

В начале следующей недели воздух прогреется до +22 градусов, однако потом снова ожидается облачная погода с дождем и резким снижением температуры в ночные часы. К среде, 8 мая, дневная температура упадет до +15, а ночью похолодает до +9 градусов. В четверг по ночам станет еще холоднее — до +6 градусов.

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Согласно прогнозам, жителям южной столицы еще неделю придется мириться с перепадами погоды.

Ранее стало известно, что в майские праздники в Ростовской области ожидается активация магнитосферы. Метеозависимые люди могут попасть под влияние магнитных изменений.

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