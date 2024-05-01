В Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Проект по застройке территории в границах по улице Левобережной, 1 — 7б прошел общественные обсуждения, которые завершились 22 апреля. Напомним, на этом участке планируется построить 9-этажную гостиницу на более 500 мест. Застройщиком выступает предприниматель Геворг Карапетян. Ему принадлежит также недостроенный аквапарк, который он приобрел у Андрея Фоменко.
Гостиница с торговыми помещениями, кафе и ресторанами будет занимать площадь в один гектар. Еще большую площадь займет парк аттракционов. Кроме того, застройщик планирует реконструировать аквапарк.
Каких-либо замечаний или возражений от участников общественных обсуждений не поступало. В связи с этим главе администрации города Алексею Логвиненко рекомендовали подготовить проект постановления об утверждении планировочной документации.
Сроки реализации пока не известны. Однако идея проекта появилась еще в 2019 году.