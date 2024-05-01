В Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу

Проект по застройке территории в границах по улице Левобережной, 1 — 7б прошел общественные обсуждения, которые завершились 22 апреля. Напомним, на этом участке планируется построить 9-этажную гостиницу на более 500 мест. Застройщиком выступает предприниматель Геворг Карапетян. Ему принадлежит также недостроенный аквапарк, который он приобрел у Андрея Фоменко.