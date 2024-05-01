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Published Сегодня, 07:40

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Диагностику автомобильных дорог в Ростовской области проведут за 59 млн рублей

В Ростовской области проверят отремонтированные дороги

1 мая 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Диагностику автомобильных дорог в Ростовской области проведут за 59 млн рублей
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.

Общая протяженность автомобильных дорог, подлежащих диагностике, составит почти 9,5 тысячи километров. Проверка затронет дороги регионального и межмуниципального значения.

В документации также прилагается перечень дорог, проверка которых будет проведена после завершения капитального ремонта. Ряд объектов закончат ремонтировать в конце октября текущего года.

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Сумма контракта составит почти 59 миллионов рублей. На эти средства подрядчик должен будет произвести диагностику автомобильных дорог и внести результаты в автоматизированный банк дорожных данных. В том числе подрядчик должен определить дефекты дорожного покрытия.

Ранее стало известно, что на ремонт дороги на 1-м Машиностроительном переулке в Ростове было потрачено свыше 70 миллионов рублей. Асфальт был заменен на 1,3 километра дороги.

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