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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах

В Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах

1 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах
В Ростовской области с 28 апреля по 20 октября 2024 года будет действовать противопожарный режим. В этот период будет запрещен въезд в лес без автомобильных искрогасителей, следует из документа, подписанного главой региона Василием Голубевым.

На территории Ростовской области из-за установившейся жаркой погоды и высокой пожароопасности был введен особый режим. Он содержит ряд правил, направленных на снижение числа возможных пожаров, травматизма и гибели людей из-за них. Одним из таких запретов является въезд на территорию лесных насаждений автомобилям без искрогасителей на выхлопных трубах.

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Ранее региональное ГУ МЧС России сообщало о пожароопасности пятого класса на территории Ростовской области.

Ранее городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности.

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