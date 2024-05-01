В Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На территории Ростовской области из-за установившейся жаркой погоды и высокой пожароопасности был введен особый режим. Он содержит ряд правил, направленных на снижение числа возможных пожаров, травматизма и гибели людей из-за них. Одним из таких запретов является въезд на территорию лесных насаждений автомобилям без искрогасителей на выхлопных трубах.
Ранее региональное ГУ МЧС России сообщало о пожароопасности пятого класса на территории Ростовской области.
Ранее городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности.