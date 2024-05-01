В Ростовской области женщину убил телевизор

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Предположительно, произошло из-за короткого замыкания, из-за котрого вспыхнул телевизор. причиной возгорания является короткое замыкание, из-за которого загорелся телевизор. Пожар быстро распространился по всему дому. 69-летний мужчина получил ожоги, а вот 52-летняя женщина не смогла выбраться из огня. По прибытию спасатели уже ничем не могли ей помочь, она погибла.
Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его устраняли 11 сотрудников пожарной службы на трех специально оборудованных машинах.
Ранее стало известно, что под Ростовом ночью сгорел склад с велосипедами.