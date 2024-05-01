В Ростовской области женщину убил телевизор

Предположительно, произошло из-за короткого замыкания, из-за котрого вспыхнул телевизор. причиной возгорания является короткое замыкание, из-за которого загорелся телевизор. Пожар быстро распространился по всему дому. 69-летний мужчина получил ожоги, а вот 52-летняя женщина не смогла выбраться из огня. По прибытию спасатели уже ничем не могли ей помочь, она погибла.