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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Женщина погибла в Ростовской области в пожаре из-за коротнувшего телевизора

В Ростовской области женщину убил телевизор

1 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI
Женщина погибла в Ростовской области в пожаре из-за коротнувшего телевизора

Женщина погибла в Ростовской области в пожаре из-за коротнувшего телевизора

В хуторе Нижнемакеевском в Тарасовском районе загорелся частный дом. В это время в помещении находились мужчина и женщина, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области 1 мая.

Предположительно, произошло из-за короткого замыкания, из-за котрого вспыхнул телевизор. причиной возгорания является короткое замыкание, из-за которого загорелся телевизор. Пожар быстро распространился по всему дому. 69-летний мужчина получил ожоги, а вот 52-летняя женщина не смогла выбраться из огня. По прибытию спасатели уже ничем не могли ей помочь, она погибла.

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Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его устраняли 11 сотрудников пожарной службы на трех специально оборудованных машинах.

Ранее стало известно, что под Ростовом ночью сгорел склад с велосипедами.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#МЧС#МЧС России#Хутор#Телевизор#Происшествия
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