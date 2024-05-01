В Ростовскую область хотят массово поставлять дроны, распыляющие удобрения

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Производство на Кубани откроет китайская фирма Xuzhou Jitian Intelligent Equipment. На предприятии хотят изготавливать дроны, которые могут распылять удобрения над полями и совершать посев, не требующий соблюдения рядности.
Предполагается, что основным покупателем таких беспилотников станет Ростовская область, как один из главных аграрных регионов страны, который, ко всему прочему, соседствует с Краснодарским краем.
Сейчас ведется поиск площадки, где возведут предприятие. Сама сборка дронов начнется, предположительно, в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Ростовскую область ожидает нашествие саранчи.