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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Фото для иллюстрации

В Ростовскую область хотят массово поставлять дроны, распыляющие удобрения

1 мая 2024, 17:31
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
Ростовская область может стать главным рынком сбыта китайских дронов, производством которых займутся в Краснодарском крае, пишет «Коммерсант Кубань-Черноморье».

Производство на Кубани откроет китайская фирма Xuzhou Jitian Intelligent Equipment. На предприятии хотят изготавливать дроны, которые могут распылять удобрения над полями и совершать посев, не требующий соблюдения рядности.

Предполагается, что основным покупателем таких беспилотников станет Ростовская область, как один из главных аграрных регионов страны, который, ко всему прочему, соседствует с Краснодарским краем.

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Сейчас ведется поиск площадки, где возведут предприятие. Сама сборка дронов начнется, предположительно, в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Ростовскую область ожидает нашествие саранчи.

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