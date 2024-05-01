Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:34
2 мая специалисты сообщают о повышении активности Солнца. В 00.00 и 06.00 мск магнитосфера над территорией Ростовской области будет возбужденной и солнечная активность повысится до четырех баллов. 3 мая пик повышения солнечной активности также ожидается около 06.00 мск.
В следующий раз магнитные бури накроют Ростовскую область только к концу мая.
Магнитная буря оказывает влияние на самочувствие метеозависимых людей. Они могут испытывать головные боли. Также в такие дни из строя может выходить различная техника.
Ранее жителей некоторых городов Ростовской области предупредили о загрязнении воздуха из-за пыльной бури. Отмечается, что пыль добралась до региона с Сахары.