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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая

1 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая
2 и 3 мая 2024 года в Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы, которое может влиять на метеозависимых людей, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

2 мая специалисты сообщают о повышении активности Солнца. В 00.00 и 06.00 мск магнитосфера над территорией Ростовской области будет возбужденной и солнечная активность повысится до четырех баллов. 3 мая пик повышения солнечной активности также ожидается около 06.00 мск.

В следующий раз магнитные бури накроют Ростовскую область только к концу мая.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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Магнитная буря оказывает влияние на самочувствие метеозависимых людей. Они могут испытывать головные боли. Также в такие дни из строя может выходить различная техника.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ранее жителей некоторых городов Ростовской области предупредили о загрязнении воздуха из-за пыльной бури. Отмечается, что пыль добралась до региона с Сахары.

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