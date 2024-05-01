Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая

2 мая специалисты сообщают о повышении активности Солнца. В 00.00 и 06.00 мск магнитосфера над территорией Ростовской области будет возбужденной и солнечная активность повысится до четырех баллов. 3 мая пик повышения солнечной активности также ожидается около 06.00 мск.