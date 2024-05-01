Вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза

Специалисты проводят мониторинг прибрежного промысла. Предварительные результаты показывают, что в Азовском море вылов тюльки и камбалы-калкан Азовской в этом году на 82% выше прошлогоднего. Тюльку стали вылавливать в три раза чаще. На 140% выросла и добыча азовского калкана.