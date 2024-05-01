Вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Специалисты проводят мониторинг прибрежного промысла. Предварительные результаты показывают, что в Азовском море вылов тюльки и камбалы-калкан Азовской в этом году на 82% выше прошлогоднего. Тюльку стали вылавливать в три раза чаще. На 140% выросла и добыча азовского калкана.
Что касается реки Дон, то здесь наблюдается нерестовой ход сельди. Количество этой рыбы, пересаживаемой через Кочетовский шлюз за неделю, выросло с одной тысячи особей до четырех с половиной тысяч за цикл.
«Также отмечаются экземпляры осетра, стерляди, судака, рыбца и другие виды рыб», — сообщают ученые.
По словам специалистов, в реке Дон в отличие от ряда других рек не наблюдается чрезвычайной ситуации с таянием снега, из-за которой происходит половодье. Однако недостаточное количество воды в реке мешает нересту рыбы.
На Усть-Манычских каналах в улове только шемая в преднерестовом состоянии. Ее особи достаточно крупные — до 18 сантиметров в длину.
Ранее в Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня.