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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Улов некоторых видов рыб в Ростовской области в 2024 году оказался в разы выше, чем годом ранее

Вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза

1 мая 2024, 13:53
Фото: 1MI
Улов некоторых видов рыб в Ростовской области в 2024 году оказался в разы выше, чем годом ранее
Улов некоторых видов рыб в Ростовской области в 2024 году оказался в разы выше, чем годом ранее, сообщили ученые АзНИИРХ.

Специалисты проводят мониторинг прибрежного промысла. Предварительные результаты показывают, что в Азовском море вылов тюльки и камбалы-калкан Азовской в этом году на 82% выше прошлогоднего. Тюльку стали вылавливать в три раза чаще. На 140% выросла и добыча азовского калкана.

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Что касается реки Дон, то здесь наблюдается нерестовой ход сельди. Количество этой рыбы, пересаживаемой через Кочетовский шлюз за неделю, выросло с одной тысячи особей до четырех с половиной тысяч за цикл.

«Также отмечаются экземпляры осетра, стерляди, судака, рыбца и другие виды рыб», — сообщают ученые.

По словам специалистов, в реке Дон в отличие от ряда других рек не наблюдается чрезвычайной ситуации с таянием снега, из-за которой происходит половодье. Однако недостаточное количество воды в реке мешает нересту рыбы.

На Усть-Манычских каналах в улове только шемая в преднерестовом состоянии. Ее особи достаточно крупные — до 18 сантиметров в длину.

Ранее в Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня.

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