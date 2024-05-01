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Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Яркую вспышку увидели в центре Ростова ночью 1 мая

«Я думал, за мной прилетели!»: яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова

1 мая 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Яркую вспышку увидели в центре Ростова ночью 1 мая

Жители Ростова увидели яркую вспышку в небе в ночь на 1 мая

Жители Ростова утверждают, что якобы видели яркую вспышку в ночном небе 1 мая, об этом они пишут в комментариях в одном из местных тг-каналов.

Стоит отметить, что на Украине и в некоторых регионах России засняли видео необычного явления.

«Красивая вспышка. Стояла на балконе и видела красивое нечто. Яркие цвета: синий, красный и желтый. Центр. В районе 1:14–1:15», — написала ростовчанка.

«В 1:15:22 мск вспышка. У кого камеры смотрят на Северо-Запад, может что и увидите», — подтвердила еще одна подписчица.

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Яркую вспышку увидели в центре Ростова ночью 1 мая
Видео: Изображение Midjourney

Очевидцы утверждают, что никакого звука слышно не было. Предполагается, что это был сгоревший в атмосфере метеорит.

«Я уже думал, пришельцы за мной прилетели», — шутит еще один житель донской столицы.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут увидеть метеорный поток эта-Аквариды. Явление можно будет наблюдать вплоть до конца мая. При этом пик придется на 6 мая.

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