«Я думал, за мной прилетели!»: яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова

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Стоит отметить, что на Украине и в некоторых регионах России засняли видео необычного явления.
«Красивая вспышка. Стояла на балконе и видела красивое нечто. Яркие цвета: синий, красный и желтый. Центр. В районе 1:14–1:15», — написала ростовчанка.
«В 1:15:22 мск вспышка. У кого камеры смотрят на Северо-Запад, может что и увидите», — подтвердила еще одна подписчица.
Очевидцы утверждают, что никакого звука слышно не было. Предполагается, что это был сгоревший в атмосфере метеорит.
«Я уже думал, пришельцы за мной прилетели», — шутит еще один житель донской столицы.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут увидеть метеорный поток эта-Аквариды. Явление можно будет наблюдать вплоть до конца мая. При этом пик придется на 6 мая.