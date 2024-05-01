Японские владельцы заявили, что сделают с «Донским табаком» в Ростове

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Японская компания Japan Tobacco International владеет марками «Донской табак», а также Kiss, Play, «Петр I» и некоторыми другими. Свой бизнес в России компания решила не закрывать, а потому табачную продукцию продолжат производить в Ростове и других городах.
Сообщается, что табак решили направлять через Турцию. Ключевой персонал японский производитель перевел в Гонконг.
Слухи о возможном закрытии производств ходили с 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Однако в конечном счете Japan Tobacco решила не закрывать российские точки производства.
Ранее «Донской табак» принадлежал ростовскому олигарху Ивану Саввиди. Однако несколько лет назад он продал производство.