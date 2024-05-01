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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Японские владельцы заявили, что сделают с «Донским табаком» в Ростове

Японские владельцы заявили, что сделают с «Донским табаком» в Ростове

1 мая 2024, 13:24
Фото: 1MI
Японские владельцы заявили, что сделают с «Донским табаком» в Ростове
Табачный бизнес в Ростове и других городах России не будет закрываться, заявил генеральный директор компании Japan Tobacco International Масамичи Терабатаке Financial Times.

Японская компания Japan Tobacco International владеет марками «Донской табак», а также Kiss, Play, «Петр I» и некоторыми другими. Свой бизнес в России компания решила не закрывать, а потому табачную продукцию продолжат производить в Ростове и других городах.

Сообщается, что табак решили направлять через Турцию. Ключевой персонал японский производитель перевел в Гонконг.

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Слухи о возможном закрытии производств ходили с 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Однако в конечном счете Japan Tobacco решила не закрывать российские точки производства.

Ранее «Донской табак» принадлежал ростовскому олигарху Ивану Саввиди. Однако несколько лет назад он продал производство.

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