Заморозки до -4 градусов ожидаются в Ростовской области в начале мая

Температура воздуха понизится в ночь с 1 мая на 2 мая. Также минусовых значений стоит ждать ночью 4 и 5 мая. Местами температура воздуха опустится до -4 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается. Скорость ветра составит до 15 метров в секунду.