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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Резкое похолодание придет в Ростовскую область после апрельской жары

Заморозки до -4 градусов ожидаются в Ростовской области в начале мая

1 мая 2024, 16:23
Фото: 1MI
Резкое похолодание придет в Ростовскую область после апрельской жары
Резкое похолодание придет в Ростовскую область после апрельской жары, сообщили синоптики.

Температура воздуха понизится в ночь с 1 мая на 2 мая. Также минусовых значений стоит ждать ночью 4 и 5 мая. Местами температура воздуха опустится до -4 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается. Скорость ветра составит до 15 метров в секунду.

Дату резкого похолодания назвали в Ростовской области
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В столице региона похолодания не ожидается. Температура воздуха ночью здесь будет опускаться до +5 градусов. Днем же будет тепло до +23 градусов. В Ростове первые дни мая выдадутся солнечными и безветренными.

Напомним, в Ростовской области до 20 октября 2024 года будет действовать противопожарный режим.

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