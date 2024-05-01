Заморозки до -4 градусов ожидаются в Ростовской области в начале мая

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Температура воздуха понизится в ночь с 1 мая на 2 мая. Также минусовых значений стоит ждать ночью 4 и 5 мая. Местами температура воздуха опустится до -4 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается. Скорость ветра составит до 15 метров в секунду.
В столице региона похолодания не ожидается. Температура воздуха ночью здесь будет опускаться до +5 градусов. Днем же будет тепло до +23 градусов. В Ростове первые дни мая выдадутся солнечными и безветренными.
Напомним, в Ростовской области до 20 октября 2024 года будет действовать противопожарный режим.