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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Донскую больницу наказали на высокую смертность пациентов

Больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

2 мая 2024, 13:14
Фото: 1MI
Донскую больницу наказали на высокую смертность пациентов
В Боковском районе медучреждение получило штраф из-за высокой смертности среди пациентов, заявил Росздравнадзор Ростовской области.

В местной ЦРБ организовали внеплановую проверку. Надзорное ведомство обратило внимание на высокий показатель смертности среди пациентов с инфарктом. Ко всему прочему в больнице на 3% за год снизилось число выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований.

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В Росздравнадзоре напомнили, что в случае подозрения на рак пациент должен пойти консультацию онколога в течение трех рабочих дней. Однако в ЦРБ этот срок затягивался.
По итогам проверки, больницу оштрафовали на 160 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Боковский район#Росздравнадзор#Происшествия
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