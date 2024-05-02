Больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

В Росздравнадзоре напомнили, что в случае подозрения на рак пациент должен пойти консультацию онколога в течение трех рабочих дней. Однако в ЦРБ этот срок затягивался.

По итогам проверки, больницу оштрафовали на 160 тысяч рублей.