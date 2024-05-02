Больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В местной ЦРБ организовали внеплановую проверку. Надзорное ведомство обратило внимание на высокий показатель смертности среди пациентов с инфарктом. Ко всему прочему в больнице на 3% за год снизилось число выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований.
В Росздравнадзоре напомнили, что в случае подозрения на рак пациент должен пойти консультацию онколога в течение трех рабочих дней. Однако в ЦРБ этот срок затягивался.
По итогам проверки, больницу оштрафовали на 160 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции.