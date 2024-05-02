Буцаев: В Курской области начнут производить цинк из вторсырья

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Инвестиции в строительство производства превышают семь миллиардов рублей. Завод должен заработать в начале следующего года. Согласно планам, на предприятии будет создано около 100 рабочих мест. Завод будет построен в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет newsnn.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, завод позволит использовать до 120 тысяч тонн вторичных ресурсов для производства вельц-оксида цинка. Этот материал широко применяется в черной и цветной металлургии, а также в цементном производстве.
Отмечается, что качественный вельц-оксид цинка, который планируют создавать на новом заводе из цинкосодержащей пыли, является важным сырьем для производства цинка металлического — единственного цветного металла, дефицит которого существует в России.
Таким образом, предприятие будет закрывать круг потребления цинка: цинк преобразуется в оцинкованный лист, который затем используется в производстве автомобилей, бытовой техники, строительных материалов, пояснил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
В проекте будут задействованы исключительно российский инжиниринг и российское технологическое оборудование.