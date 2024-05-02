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Updated Сегодня, 12:38

Буцаев: В Курской области начнут производить цинк из вторсырья

Буцаев: В Курской области начнут производить цинк из вторсырья

2 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI
В Железногорском районе Курской области планируется открытие завода ООО «Цинкум», специализирующегося на производстве вельц-оксида цинка из вторичного сырья. Этот проект осуществляется в рамках государственной программы по интеграции вторичных ресурсов в промышленное производство.

Инвестиции в строительство производства превышают семь миллиардов рублей. Завод должен заработать в начале следующего года. Согласно планам, на предприятии будет создано около 100 рабочих мест. Завод будет построен в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет newsnn.ru.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, завод позволит использовать до 120 тысяч тонн вторичных ресурсов для производства вельц-оксида цинка. Этот материал широко применяется в черной и цветной металлургии, а также в цементном производстве.

Отмечается, что качественный вельц-оксид цинка, который планируют создавать на новом заводе из цинкосодержащей пыли, является важным сырьем для производства цинка металлического — единственного цветного металла, дефицит которого существует в России.

Таким образом, предприятие будет закрывать круг потребления цинка: цинк преобразуется в оцинкованный лист, который затем используется в производстве автомобилей, бытовой техники, строительных материалов, пояснил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

В проекте будут задействованы исключительно российский инжиниринг и российское технологическое оборудование.

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