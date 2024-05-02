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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Десять фонтанов не смогли начать свою работу в Ростове

Десять фонтанов не запустили в Ростове-на-Дону с 1 мая

2 мая 2024, 13:20
Фото: Администрация Ростова
Десять фонтанов не смогли начать свою работу в Ростове
Городские фонтаны заработали в Ростове с началом мая, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Сезон фонтанов стартовал в Ростове. Он продлится до начала октября. В городе заработали главные городские фонтаны, расположенные в парках, скверах и на набережной.

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Однако сразу десять городских фонтанов не смогут порадовать ростовчан этим летом. Речь идет о фонтанах «Атланты», «Лира», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Комсомольский», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь». Их будут реконструировать. Сейчас власти Ростова ищут подрядчиков для выполнения этих работ.

Ранее стало известно, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове.

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