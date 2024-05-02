Десять фонтанов не запустили в Ростове-на-Дону с 1 мая

Однако сразу десять городских фонтанов не смогут порадовать ростовчан этим летом. Речь идет о фонтанах «Атланты», «Лира», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Комсомольский», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь». Их будут реконструировать. Сейчас власти Ростова ищут подрядчиков для выполнения этих работ.