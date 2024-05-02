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Published Сегодня, 18:41

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Двое погибли и трое ранены в страшной аварии с маршруткой из Сальска

Двое погибли и трое ранены в страшной аварии с маршруткой из Сальска

2 мая 2024, 18:41
Фото: УГИБДД по СК
Два человека погибли в аварии с участием маршрутки, которая ехала из Сальска, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Очевидцы рассказали, что в пути стало плохо водителю, направлявшемуся в Ставрополь. Он потерял сознание, из-за чего транспорт съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

Погибли 51-летний водитель и 24-летняя жительница Ростовской области. Всего в маршрутке были семь пассажиров.

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«Троих пассажиров для осмотра на предмет наличия травм доставили в больницу, еще трое покинули место происшествия на попутном транспорте», — говорится в публикации.

Отмечается, что у водителя были все необходимые документы. Также ранее он прошел медосмотр, у него длительный стаж вождения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погибшие#Авария#Сальск#Маршрутка#Происшествия
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