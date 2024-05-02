Двое погибли и трое ранены в страшной аварии с маршруткой из Сальска

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Очевидцы рассказали, что в пути стало плохо водителю, направлявшемуся в Ставрополь. Он потерял сознание, из-за чего транспорт съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.
Погибли 51-летний водитель и 24-летняя жительница Ростовской области. Всего в маршрутке были семь пассажиров.
«Троих пассажиров для осмотра на предмет наличия травм доставили в больницу, еще трое покинули место происшествия на попутном транспорте», — говорится в публикации.
Отмечается, что у водителя были все необходимые документы. Также ранее он прошел медосмотр, у него длительный стаж вождения.