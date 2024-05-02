Двух жителей Ростовской области арестовали за убийство и сожжение людей

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Убийство было совершено 19 апреля на территории береговой линии Донского магистрального канала. Здесь они избили до смерти двух человек, после чего сожгли тела.
По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Обоих фигурантов отправили под стражу до конца июня.
Добавим, что постановление суда об аресте еще не вступило в законную силу.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову», в Волгодонском районе нашли тела местного предпринимателя и его подчиненного. Канал уточнил, что причиной убийства стало недопонимание из-за финансовых обязательств.
Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области. Она скончалась от полученных ран.