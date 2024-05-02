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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Двух жителей Ростовской области арестовали за убийство и сожжение людей

Двух жителей Ростовской области арестовали за убийство и сожжение людей

2 мая 2024, 09:46
Фото: saratov.sledcom.ru / для иллюстрации
Двух жителей Ростовской области арестовали за убийство и сожжение людей
В Ростовской области заключили под стражу Сергей Качана и Эдуарда Рудаева, которые убили двух человек, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Убийство было совершено 19 апреля на территории береговой линии Донского магистрального канала. Здесь они избили до смерти двух человек, после чего сожгли тела.

По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Обоих фигурантов отправили под стражу до конца июня.

Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
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Добавим, что постановление суда об аресте еще не вступило в законную силу.

По информации Telegram-канала «Че по Ростову», в Волгодонском районе нашли тела местного предпринимателя и его подчиненного. Канал уточнил, что причиной убийства стало недопонимание из-за финансовых обязательств.

Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области. Она скончалась от полученных ран.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Арест#Происшествия
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