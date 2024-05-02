Эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги

Адвайзер по бизнесу и инвестициям Кристина Белякова сообщила RostovGazeta, что с начала 2020 года начался переход от информационного мира к цифровому. Все идет к тому, что к 2030 году россияне будут пользоваться только безналичными и цифровыми платежами. Этот процесс запустила пандемия, которая способствовала тому, что люди стали меньше использовать наличные купюры.