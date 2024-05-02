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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги

Эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги

2 мая 2024, 07:23
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги
В России, в том числе Ростовской области, к 2030 году могут остаться только безналичные и цифровые платежи, сообщила RostovGazeta адвайзер по бизнесу и инвестициям Кристина Белякова.

Почему люди пользуются наличными

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, что за минувший год ростовчане с помощью карт оплатили покупки или перевели деньги на 4,3 триллиона рублей, при этом люди продолжали снимать наличные в банкоматах. Сумма снятий за год — 943 миллиарда рублей.

Для сравнения оплата картами за товары и услуги в торговой сети Ростовской области за год выросла до 1,3 триллион рублей. То есть безналичные расчёты у ростовчан всё-таки популярнее. Хотя оборот наличных так и не упал до нуля.

«В целом по стране доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. В 2025 году Банк России планирует дополнительно потеснить в расчетах наличный рублем цифровым. Но, внедряя новую — третью форму денег, даже регулятор постоянно говорит: россияне будут сами выбирать, какой способ оплаты им предпочтительнее. То есть наличные деньги никуда не исчезнут, несмотря на повсеместную цифровизацию платежей», — уточнила эксперт.

По ее словам, причин, почему наличный рубль не сдается, несколько. Главная из них — зарплаты в конверте. Не секрет, что работодатели по-прежнему платят за труд «серыми» деньгами. Так они экономят на налогах, в результате люди получают на руки наличные.

«Есть большие сомнения, что в горизонте ближайших лет ситуация кардинально поменяется. Мы не окажемся в утопическом мире, где налоги не оставят работодателей „без штанов“, а все зарплаты „побелеют“, — отметил собеседница.

Вторая причина вытекает из первой. В начале 2024 года всех россиян встревожили разговоры властей о пересмотре налогов физлиц и введении прогрессивной шкалы.

Ирина Андриевская считает, что вряд ли люди, которые, к примеру, сдают квартиры или подрабатывают, чтобы оплатить ипотеку, с энтузиазмом согласятся «обелить» свои дополнительные доходы. С большой вероятностью станет больше расчетов наличными.

Так население «припрячет» заработанное. Третья причина стойкости наличного рубля — в психологии человека.

Так население «припрячет» заработанное. Третья причина стойкости наличного рубля — в психологии человека.Так население «припрячет» заработанное. Третья причина стойкости наличного рубля — в психологии человека.
Так население «припрячет» заработанное. Третья причина стойкости наличного рубля — в психологии человека.
Фото: Изображение Midjourney
«Люди не любят, когда к ним в карман заглядывает государство. Но все безналичные трансакции, тем более цифровой рубль — прозрачны для властей. Путь безналичной копейки может проследить, допустим, налоговая или Соцфонд. А потом задать гражданину вопросы, чист ли ты перед государством?», — отметила эксперт.

Проведенные опросы показали, что 42% россиян скептически относятся к внедрению в стране цифрового рубля. Еще 12% респондентов допускают, что будут пользоваться третьим видом нацвалюты, но не хотят, чтобы такие выплаты от государства, как пенсия и пособия, приходили в цифровых рублях. А 29% россиян опасаются, что цифровые могут исчезнуть из-за программных сбоев. Это четвертая причина, которая играет в пользу наличных.

Очевидно, что все безналичные расчеты возможны, когда работает интернет. Любой сбой в сети закрывает доступ людей к безналичным кошелькам в мобильных приложениях.

Добавим, все мы наблюдаем, как население бежит за наличными к банкоматам во время геополитических шоков. Поэтому, всегда полезно держать в «кубышке» небольшую сумму наличных на черный день.

Переход к цифровому миру

Адвайзер по бизнесу и инвестициям Кристина Белякова сообщила RostovGazeta, что с начала 2020 года начался переход от информационного мира к цифровому. Все идет к тому, что к 2030 году россияне будут пользоваться только безналичными и цифровыми платежами. Этот процесс запустила пандемия, которая способствовала тому, что люди стали меньше использовать наличные купюры.

Кроме того, печать больших объемов денежной массы обходится государству очень дорого. Отказ от наличных — эффективный способ экономии российского бюджета.

Кроме того, печать больших объемов денежной массы обходится государству очень дорого. Кроме того, печать больших объемов денежной массы обходится государству очень дорого.
Кроме того, печать больших объемов денежной массы обходится государству очень дорого.
Фото: RIA Novosti archive, image #978880 / Alexey Kudenko / CC-BY-SA 3.0

«Поэтому в 2023 году внедрен цифровой рубль, сейчас он активно тестируется. Нас плавно ведут к цифровым платежам. Уже вошел в обиход и набирает популярность новый инструмент на технологии блокчейн — цифровые финансовые активы (ЦФА). Я уверена, что его доля на финансовом рынке будет расти с каждым годом», — отметила собеседница.

Она добавила, что российские процессы по отказу от наличных платежей идут в рамках общемировой тенденции. Остальные страны также сейчас заняты вопросом внедрения цифровой национальной валюты в каждом государстве. В условиях санкций, наложенных на российские компании, цифровые и безналичные расчеты являются прекрасным способом проведения международных платежей быстро и с небольшой комиссией.

«С большой вероятностью можно сказать, что к 2030 году мы, скорее всего, увидим другой финансовый мир, другую систему, в которой денежные купюры будут редкостью. Они уйдут из обихода как полноценное средство платежей», — считает Кристина Белякова.

Исчезнут ли бумажные деньги

Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин сообщил RostovGazeta, что наличные деньги являются важной частью российской финансовой системы, а объем наличных денег в обращении последние несколько лет находится в диапазоне 18-18,5 триллиона рублей, что составляет примерно одну пятую от широкой денежной массы. При этом справедливости ради надо заметить, что удельный вес пятитысячных купюр в общей сумме банкнот составляет подавляющее большинство, 86% по состоянию на начало этого года.

По его словам, ни у мегарегулятора, ни у государства нет планов, по крайней мере в среднесрочной перспективе, не только отказываться, но и снижать объем наличных денег в обращении.

Исчезнут ли бумажные деньги

Профессор кафедры экономической теории Финансовый университет при правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал, что в обозримом будущем полностью от наличных денег избавиться не получится. Электронные и цифровые деньги при известных удобствах обладают многими уязвимостями. Киберугрозы только набирают ход и похищение электронных денег, по его мнению, будет набирать обороты.

Киберугрозы только набирают ход и похищение электронных денег, по его мнению, будет набирать обороты.Киберугрозы только набирают ход и похищение электронных денег, по его мнению, будет набирать обороты.
Киберугрозы только набирают ход и похищение электронных денег, по его мнению, будет набирать обороты.
Фото: Изображение Midjourney

Так или иначе будут существовать ситуации, когда расчеты в электронных деньгах невозможны. Банальное отключение электричества, электронные атаки на банковские терминалы. Наконец, главная причина — необходимость выживания огромных сфер бизнеса за счет серой неучтенной экономики наличного оборота.

«Всем знакомы ситуации, когда по пятницам во многих мелких магазинчиках и кафе просят рассчитаться наличными из-за якобы неработающего электронного оборудования. Про цифровые деньги как заменитель наличных и говорить не приходится. Одно не очень понятное преимущество — более высокая надежность по сравнению с электронными банковскими деньгами — и масса недостатков (отсутствие процентов и бонусов и кэшбека, громоздкость операций, отсутствие тайны операций и пр.)», — заявил эксперт.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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