Эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, что за минувший год ростовчане с помощью карт оплатили покупки или перевели деньги на 4,3 триллиона рублей, при этом люди продолжали снимать наличные в банкоматах. Сумма снятий за год — 943 миллиарда рублей.
Для сравнения оплата картами за товары и услуги в торговой сети Ростовской области за год выросла до 1,3 триллион рублей. То есть безналичные расчёты у ростовчан всё-таки популярнее. Хотя оборот наличных так и не упал до нуля.
«В целом по стране доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. В 2025 году Банк России планирует дополнительно потеснить в расчетах наличный рублем цифровым. Но, внедряя новую — третью форму денег, даже регулятор постоянно говорит: россияне будут сами выбирать, какой способ оплаты им предпочтительнее. То есть наличные деньги никуда не исчезнут, несмотря на повсеместную цифровизацию платежей», — уточнила эксперт.
По ее словам, причин, почему наличный рубль не сдается, несколько. Главная из них — зарплаты в конверте. Не секрет, что работодатели по-прежнему платят за труд «серыми» деньгами. Так они экономят на налогах, в результате люди получают на руки наличные.
«Есть большие сомнения, что в горизонте ближайших лет ситуация кардинально поменяется. Мы не окажемся в утопическом мире, где налоги не оставят работодателей „без штанов“, а все зарплаты „побелеют“, — отметил собеседница.
Вторая причина вытекает из первой. В начале 2024 года всех россиян встревожили разговоры властей о пересмотре налогов физлиц и введении прогрессивной шкалы.
Ирина Андриевская считает, что вряд ли люди, которые, к примеру, сдают квартиры или подрабатывают, чтобы оплатить ипотеку, с энтузиазмом согласятся «обелить» свои дополнительные доходы. С большой вероятностью станет больше расчетов наличными.
Так население «припрячет» заработанное. Третья причина стойкости наличного рубля — в психологии человека.
«Люди не любят, когда к ним в карман заглядывает государство. Но все безналичные трансакции, тем более цифровой рубль — прозрачны для властей. Путь безналичной копейки может проследить, допустим, налоговая или Соцфонд. А потом задать гражданину вопросы, чист ли ты перед государством?», — отметила эксперт.
Проведенные опросы показали, что 42% россиян скептически относятся к внедрению в стране цифрового рубля. Еще 12% респондентов допускают, что будут пользоваться третьим видом нацвалюты, но не хотят, чтобы такие выплаты от государства, как пенсия и пособия, приходили в цифровых рублях. А 29% россиян опасаются, что цифровые могут исчезнуть из-за программных сбоев. Это четвертая причина, которая играет в пользу наличных.
Очевидно, что все безналичные расчеты возможны, когда работает интернет. Любой сбой в сети закрывает доступ людей к безналичным кошелькам в мобильных приложениях.
Добавим, все мы наблюдаем, как население бежит за наличными к банкоматам во время геополитических шоков. Поэтому, всегда полезно держать в «кубышке» небольшую сумму наличных на черный день.
Адвайзер по бизнесу и инвестициям Кристина Белякова сообщила RostovGazeta, что с начала 2020 года начался переход от информационного мира к цифровому. Все идет к тому, что к 2030 году россияне будут пользоваться только безналичными и цифровыми платежами. Этот процесс запустила пандемия, которая способствовала тому, что люди стали меньше использовать наличные купюры.
Кроме того, печать больших объемов денежной массы обходится государству очень дорого. Отказ от наличных — эффективный способ экономии российского бюджета.
«Поэтому в 2023 году внедрен цифровой рубль, сейчас он активно тестируется. Нас плавно ведут к цифровым платежам. Уже вошел в обиход и набирает популярность новый инструмент на технологии блокчейн — цифровые финансовые активы (ЦФА). Я уверена, что его доля на финансовом рынке будет расти с каждым годом», — отметила собеседница.
Она добавила, что российские процессы по отказу от наличных платежей идут в рамках общемировой тенденции. Остальные страны также сейчас заняты вопросом внедрения цифровой национальной валюты в каждом государстве. В условиях санкций, наложенных на российские компании, цифровые и безналичные расчеты являются прекрасным способом проведения международных платежей быстро и с небольшой комиссией.
«С большой вероятностью можно сказать, что к 2030 году мы, скорее всего, увидим другой финансовый мир, другую систему, в которой денежные купюры будут редкостью. Они уйдут из обихода как полноценное средство платежей», — считает Кристина Белякова.
Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин сообщил RostovGazeta, что наличные деньги являются важной частью российской финансовой системы, а объем наличных денег в обращении последние несколько лет находится в диапазоне 18-18,5 триллиона рублей, что составляет примерно одну пятую от широкой денежной массы. При этом справедливости ради надо заметить, что удельный вес пятитысячных купюр в общей сумме банкнот составляет подавляющее большинство, 86% по состоянию на начало этого года.
По его словам, ни у мегарегулятора, ни у государства нет планов, по крайней мере в среднесрочной перспективе, не только отказываться, но и снижать объем наличных денег в обращении.
Профессор кафедры экономической теории Финансовый университет при правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал, что в обозримом будущем полностью от наличных денег избавиться не получится. Электронные и цифровые деньги при известных удобствах обладают многими уязвимостями. Киберугрозы только набирают ход и похищение электронных денег, по его мнению, будет набирать обороты.
Так или иначе будут существовать ситуации, когда расчеты в электронных деньгах невозможны. Банальное отключение электричества, электронные атаки на банковские терминалы. Наконец, главная причина — необходимость выживания огромных сфер бизнеса за счет серой неучтенной экономики наличного оборота.
«Всем знакомы ситуации, когда по пятницам во многих мелких магазинчиках и кафе просят рассчитаться наличными из-за якобы неработающего электронного оборудования. Про цифровые деньги как заменитель наличных и говорить не приходится. Одно не очень понятное преимущество — более высокая надежность по сравнению с электронными банковскими деньгами — и масса недостатков (отсутствие процентов и бонусов и кэшбека, громоздкость операций, отсутствие тайны операций и пр.)», — заявил эксперт.