Эксперты рассказали о преимуществах сбалансированного питания

Самым эффективным способом снижения веса является употребление продуктов с высоким содержанием белка и жира, которые являются основным веществами в организме. Когда организму необходимы углеводы для какого-либо процесса, он из белков и жиров преобразует гликоген. Когда в организме избыток энергии, он преобразует ее в жир. Поэтому эксперты рекомендуют сократить потребление углеводов и увеличить ежедневное потребление белков и жиров, которые в большом количестве содержатся в мясе, цельномолочных продуктах, субпродуктах. Ежедневное меню может содержать до 60% жиров, до 30% белков и до 20% углеводов.