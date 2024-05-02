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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Эксперты рассказали о преимуществах сбалансированного питания

Эксперты рассказали о преимуществах сбалансированного питания

2 мая 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рассказали, что многие уверены в том, что сокращение приема пищи помогает сбросить вес и приобрести хорошую форму. Однако сбалансированное питание показывает наиболее высокие результаты.

Как пишет newkhakasiya.online, в результате уменьшения ежедневного потребления калорий и наращивания физической активности стимулируется сжигание жира. Однако сокращение количества углеводов и жиров может не только способствовать снижению массы тела, но также привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Чтобы худеть естественно и без вреда, эксперты рекомендуют научиться правильно сочетать продукты.

Самым эффективным способом снижения веса является употребление продуктов с высоким содержанием белка и жира, которые являются основным веществами в организме. Когда организму необходимы углеводы для какого-либо процесса, он из белков и жиров преобразует гликоген. Когда в организме избыток энергии, он преобразует ее в жир. Поэтому эксперты рекомендуют сократить потребление углеводов и увеличить ежедневное потребление белков и жиров, которые в большом количестве содержатся в мясе, цельномолочных продуктах, субпродуктах. Ежедневное меню может содержать до 60% жиров, до 30% белков и до 20% углеводов.

Для естественного снижения веса эксперты рекомендуют принимать пищу 3 раза в день небольшими порциями. При этом в вечернее время необходимо ограничить потребление пищи — последний прием должен быть не позднее 20:00. Также нужно пить достаточное количество воды или чая без сахара и молока. Ежедневное потребление воды должно составлять не менее 2 литров. А вот соков и напитков, которые содержат сахар, следует избегать.

Что касается продуктов питания, то лучше выбирать те, которые содержат много белка. Их необходимо сочетать с овощами, желательно зелеными. В качестве перекуса можно употреблять орехи, овощи и йогурт. При этом следует исключить из рациона муку, маргарин и продукты, которые содержат сахар.

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