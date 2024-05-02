Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей

Поднялась стоимость и другого символа пасхального стола — крашенных яиц. Сами яйца год к году подорожали на 41%. Средний чек их стоимости в Ростовской области сейчас составляет 145 рублей за десяток. Набор красителей для яиц стал дороже на 7% и достиг стоимости в 50 рублей.