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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей

Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей

2 мая 2024, 15:09
Фото: 1MI
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
Готовые пасхальные куличи, яйца и красители для них значительно подорожали в Ростовской области за год, следует из данных, предоставленных RostovGazeta аналитическим ресурсом «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

Аналитики брали данные по сетевой и несетевой рознице. Выяснилось, что за год готовый кулич в регионе подорожал на 11%. Сейчас его средняя цена составляет 404 рубля.

Поднялась стоимость и другого символа пасхального стола — крашенных яиц. Сами яйца год к году подорожали на 41%. Средний чек их стоимости в Ростовской области сейчас составляет 145 рублей за десяток. Набор красителей для яиц стал дороже на 7% и достиг стоимости в 50 рублей.

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«Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1-2 недели до празднования Христова воскресения, достигая пиковых значений в конце Страстной седмицы (в конце недели накануне Пасхи)», — заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой.

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