Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Аналитики брали данные по сетевой и несетевой рознице. Выяснилось, что за год готовый кулич в регионе подорожал на 11%. Сейчас его средняя цена составляет 404 рубля.
Поднялась стоимость и другого символа пасхального стола — крашенных яиц. Сами яйца год к году подорожали на 41%. Средний чек их стоимости в Ростовской области сейчас составляет 145 рублей за десяток. Набор красителей для яиц стал дороже на 7% и достиг стоимости в 50 рублей.
«Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1-2 недели до празднования Христова воскресения, достигая пиковых значений в конце Страстной седмицы (в конце недели накануне Пасхи)», — заключили аналитики.
Ранее сообщалось, что торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой.