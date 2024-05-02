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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

2 мая 2024, 04:34
Фото: 1MI
В Ростовской области силы ПВО ликвидировали два беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что система ПВО сработала примерно в 2 часа ночи. А причиной стали два беспилотника, которые сбили в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.

По предварительной информации, медицинская помощь никому не потребовалась. Не было и разрушений из-за обломков БПЛА. 

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"Спасибо нашим защитникам", - написали пользователи в комментариях.

"ВСУ атаками беспилотников пытаются показать, что они готовы любые цели на территории России атаковать, заставить нас бояться и паниковать. Но паниковать нельзя, нужно сохранять самообладание и бдительность", - заявили ростовчане.

Ранее СК РФ начал расследование преступления Украины на территории донского региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Голубев#Губернатор#Беспилотники#Дон#Атака#Происшествия
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