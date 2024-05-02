Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Он рассказал, что система ПВО сработала примерно в 2 часа ночи. А причиной стали два беспилотника, которые сбили в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.
По предварительной информации, медицинская помощь никому не потребовалась. Не было и разрушений из-за обломков БПЛА.
"Спасибо нашим защитникам", - написали пользователи в комментариях.
"ВСУ атаками беспилотников пытаются показать, что они готовы любые цели на территории России атаковать, заставить нас бояться и паниковать. Но паниковать нельзя, нужно сохранять самообладание и бдительность", - заявили ростовчане.
Ранее СК РФ начал расследование преступления Украины на территории донского региона.