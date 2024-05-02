Краткосрочные вклады приобретают популярность среди россиян

Эксперты связывают рост потребления с опережающими темпами роста реальных зарплат и социальных выплат, в то время как люди продолжают вкладывать свои средства в краткосрочные депозиты в банках. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Общий объем средств на счетах и вкладах физических лиц составляет 46,1 трлн рублей. Эксперты также отмечают, что вклады в настоящее время являются предпочтительным способом вложения средств для большинства россиян и высокие ставки делают их особенно привлекательными. Центробанк отмечает, что возможное снижение ставок может начаться не ранее второго полугодия 2024 года, пишет gorod55.ru.