Краткосрочные вклады приобретают популярность среди россиян

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Данные Банка России показывают, что в феврале объем денежных средств, поступающих в банки, достиг исторического максимума для этого месяца и составил 1,1 трлн рублей.
Эксперты связывают рост потребления с опережающими темпами роста реальных зарплат и социальных выплат, в то время как люди продолжают вкладывать свои средства в краткосрочные депозиты в банках. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Общий объем средств на счетах и вкладах физических лиц составляет 46,1 трлн рублей. Эксперты также отмечают, что вклады в настоящее время являются предпочтительным способом вложения средств для большинства россиян и высокие ставки делают их особенно привлекательными. Центробанк отмечает, что возможное снижение ставок может начаться не ранее второго полугодия 2024 года, пишет gorod55.ru.
Следует отметить, что изменения ключевой ставки практически не влияют на валютные депозиты. В настоящее время наиболее динамичными являются вклады в юанях. Например, ставка по вкладам на 12 месяцев выросла до 3,42%. Ставки по ним продолжают расти, хотя и медленнее, чем во втором полугодии 2023 года. В отличие от рублевых депозитов, ставки по долгосрочным вкладам выросли наиболее значительно и остаются выше, чем ставки по краткосрочным депозитам.
Некоторые банки также предлагают вклады в дирхамах, однако средняя доходность по ним остается примерно на том же уровне. Аналитики из «Финам» отметили снижение темпов кредитования физических лиц, которые не соответствуют уровню ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя динамика ипотечного кредитования вписывается в прогнозы Центробанка и наблюдается общее снижение рынка, потребительское кредитование продолжает расти, а автокредитование устанавливает новые рекорды.
В феврале объем потребительского кредитования остался на уровне января, с ежемесячным приростом в 0,9%.
Индекс ставок по кредитам в первом квартале 2024 года вырос на 2,27% и достиг 28,4% годовых. Разница с текущим уровнем ключевой ставки составила 12,4 процентного пункта. Таким образом, влияние ужесточения денежно-кредитной политики на кредитные продукты продолжается. Пока потребительский спрос не станет более консервативным, а Центробанк не начнет смягчать политику, ожидать снижения ставок по кредитам рано.