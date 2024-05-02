Кроссовер переехал мотоциклиста на проспекте Королева в Ростове

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Авария приключилась рядом с домом No3 на проспекте Королева. Водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro двигалась в направлении Комарова. При перестроении автомобилистка врезалась в мотоцикл Suzuki GSX-R750, ехавший в попутном направлении. От удара кроссовера мотоцикл значительно пострадал. С травмами 20-летнего водителя Suzuki доставили в больницу.
Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
В социальных сетях писали, что водитель кроссовера могла не заметить мотоциклиста из-за яркого солнца.
Ранее пять человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области .