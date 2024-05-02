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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло на Северном в Ростове 2 мая

Кроссовер переехал мотоциклиста на проспекте Королева в Ростове

2 мая 2024, 18:03
Фото: ГИБДД
ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло на Северном в Ростове 2 мая
ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло на Северном в Ростове 2 мая, сообщили в управлении ГИБДД.

Авария приключилась рядом с домом No3 на проспекте Королева. Водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro двигалась в направлении Комарова. При перестроении автомобилистка врезалась в мотоцикл Suzuki GSX-R750, ехавший в попутном направлении. От удара кроссовера мотоцикл значительно пострадал. С травмами 20-летнего водителя Suzuki доставили в больницу.

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Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

В социальных сетях писали, что водитель кроссовера могла не заметить мотоциклиста из-за яркого солнца.

Ранее пять человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области .

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