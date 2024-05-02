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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

2 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в вечернее время произошел взрыв автомобиля, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что взрыв прогремел на улице Коблова, после чего начался пожар. Рядом находились другие автомобили, водители успели их отогнать. 

По информации ростовчан, никто не пострадал. В областном УМЧС сообщили, что возгорание началось в 23 часа, а ликвидировали огонь в течение 20 минут. 

Фото: Ростов-Главный - ТГ

Площадь возгорания составил четыре квадратных метра. Всего к тушению огня привлекли семь человек, им потребовались две единицы техники. 

Добавим, что о причинах пожара информации пока не поступало. 

Ранее стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Взрыв#Автомобиль
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