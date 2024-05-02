Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Они рассказали, что взрыв прогремел на улице Коблова, после чего начался пожар. Рядом находились другие автомобили, водители успели их отогнать.
По информации ростовчан, никто не пострадал. В областном УМЧС сообщили, что возгорание началось в 23 часа, а ликвидировали огонь в течение 20 минут.
Площадь возгорания составил четыре квадратных метра. Всего к тушению огня привлекли семь человек, им потребовались две единицы техники.
Добавим, что о причинах пожара информации пока не поступало.
Ранее стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону.