Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Они рассказали, что проблемы появились днем в четверг, 2 мая, на улице Локомотивной. Из поврежденной трубы начали бить в воздух мощные потоки воды, которые попадают на проезжую часть.
Ростовчане уточнили, что это произошло во время ремонта водовода. Официальной информации об этом пока не поступала, она уточняется.
«Сезон фонтанов же открыт», — шутят ростовчане.
«Смешного мало, теперь опять половина западного будет без воды», — сообщают жители города.
До этого коммунальный фонтан топил дорогу на проспекте Королева в Ростове-на-Дону.
А ранее рядом с центральным рынком донской столицы из-под земли забил кипяток.