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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону

Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону

2 мая 2024, 13:18
Фото: Unsplash
Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прорвало трубу и появился настоящий коммунальный фонтан, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что проблемы появились днем в четверг, 2 мая, на улице Локомотивной. Из поврежденной трубы начали бить в воздух мощные потоки воды, которые попадают на проезжую часть.

Ростовчане уточнили, что это произошло во время ремонта водовода. Официальной информации об этом пока не поступала, она уточняется.

Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону
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Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ-канал «Это Ростов! "

«Сезон фонтанов же открыт», — шутят ростовчане.

«Смешного мало, теперь опять половина западного будет без воды», — сообщают жители города.

До этого коммунальный фонтан топил дорогу на проспекте Королева в Ростове-на-Дону.

А ранее рядом с центральным рынком донской столицы из-под земли забил кипяток.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Прорыв трубы#Социальные сети#Происшествия#Коммунальный фонтан
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