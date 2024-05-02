«Москвич» исключил риск банкротства

Напомним, что в ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москвы вынес постановление о взыскании с завода «Москвич» в пользу гонконгской компании Silver Basis задолженности в размере 2,4 миллиона евро. Кроме этого, автопредприятие должно было выплатить неустойку в 123,7 тысячи евро. Такая задолженность у завода накопилась еще в 2020 году. В тот период предприятие принадлежало автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».