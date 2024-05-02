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«Москвич» исключил риск банкротства

«Москвич» исключил риск банкротства

2 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI
Согласно информации «Федресурса», компания из Гонконга Silver Basis Investment Development Company намерена добиться через суд признания предприятия «Москвич» банкротом. Представители автозавода утверждают, что оснований для проведения процедуры несостоятельности нет.

Напомним, что в ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москвы вынес постановление о взыскании с завода «Москвич» в пользу гонконгской компании Silver Basis задолженности в размере 2,4 миллиона евро. Кроме этого, автопредприятие должно было выплатить неустойку в 123,7 тысячи евро. Такая задолженность у завода накопилась еще в 2020 году. В тот период предприятие принадлежало автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».

Решение арбитража может быть обжаловано до 3 июня 2024 года. Тем не менее гонконгская компания решила не дожидаться этой даты и добиться исполнения судебного постановления в принудительном порядке. Silver Basis сообщила о намерении обанкротить «Москвич» в связи с якобы непокрытым долгом.

Сразу после этого завод подготовил кассационную жалобу и направил ее в судебный орган, который принял решение о приостановлении исполнения дела по взысканию задолженности. Таким образом, на сегодняшний день у компании из Гонконга нет оснований для обращения в суд с целью признания несостоятельности АО МАЗ «Москвич». Соответствующее сообщение автопредприятия опубликовано на сайте «Федресурс».

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