«Москвич» исключил риск банкротства

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что в ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москвы вынес постановление о взыскании с завода «Москвич» в пользу гонконгской компании Silver Basis задолженности в размере 2,4 миллиона евро. Кроме этого, автопредприятие должно было выплатить неустойку в 123,7 тысячи евро. Такая задолженность у завода накопилась еще в 2020 году. В тот период предприятие принадлежало автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».
Решение арбитража может быть обжаловано до 3 июня 2024 года. Тем не менее гонконгская компания решила не дожидаться этой даты и добиться исполнения судебного постановления в принудительном порядке. Silver Basis сообщила о намерении обанкротить «Москвич» в связи с якобы непокрытым долгом.
Сразу после этого завод подготовил кассационную жалобу и направил ее в судебный орган, который принял решение о приостановлении исполнения дела по взысканию задолженности. Таким образом, на сегодняшний день у компании из Гонконга нет оснований для обращения в суд с целью признания несостоятельности АО МАЗ «Москвич». Соответствующее сообщение автопредприятия опубликовано на сайте «Федресурс».