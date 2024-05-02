На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
С 13 мая по 30 июня изменится схема движения при въезде в город по дороге А-135, она же Западный подъезд. В начале отрезка с ограниченным движением будет установлен пост ДПС, сотрудники которого станут перенаправлять автомобили по объездному маршруту. Временно путь будет проходить через проспект Сиверса — Южный подъезд.
Ранее с 19 апреля по 12 мая из-за ремонтных дорожных работ было организовано одностороннее движение от улицы Портовой до переулка Мартыновского, по направлению к данному переулку. Водителям рекомендуется учитывать все временные изменения при планировании поездок.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону изменят расписание автобусов из-за футбольного матча.
Кроме того, теперь в Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах.