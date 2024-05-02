На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения

С 13 мая по 30 июня изменится схема движения при въезде в город по дороге А-135, она же Западный подъезд. В начале отрезка с ограниченным движением будет установлен пост ДПС, сотрудники которого станут перенаправлять автомобили по объездному маршруту. Временно путь будет проходить через проспект Сиверса — Южный подъезд.