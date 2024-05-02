rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта

На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения

2 мая 2024, 09:51
Фото: Минтранс Ростовской области
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта
В Ростове с 13 мая будет прекращено движение транспорта по дороге от улицы Портовой до улицы Всесоюзной, 20, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

С 13 мая по 30 июня изменится схема движения при въезде в город по дороге А-135, она же Западный подъезд. В начале отрезка с ограниченным движением будет установлен пост ДПС,  сотрудники которого станут перенаправлять автомобили по объездному маршруту. Временно путь будет проходить через проспект Сиверса — Южный подъезд.

Из Волгограда в Ростов по выходным запустят пригородный поезд
Узнать подробнее

Ранее с 19 апреля по 12 мая из-за ремонтных дорожных работ было организовано одностороннее движение от улицы Портовой до переулка Мартыновского, по направлению к данному переулку. Водителям рекомендуется учитывать все временные изменения при планировании поездок.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону изменят расписание автобусов из-за футбольного матча.

Кроме того, теперь в Ростовской области власти запретили заезжать в леса на машинах.

Читайте также:
Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле«Готовы к смерти»: ростовчане снова пожаловались на засохшие деревья на МалиновскогоРостов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Движение#Последние новости Ростова на сегодня#Движение автобусов#Автомобильное движение
Подпишитесь
Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:53
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
Сегодня, 05:16
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:34
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
Сегодня, 00:37
Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая
Вчера, 18:06
«Москвич» исключил риск банкротства
Сегодня, 06:42
"