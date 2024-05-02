Невозможно выйти на улицу: жители Азова нашли источник отравляющей их вони

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Собеседник рассказывает, что жители ближайших к свалке домов в Азове уже несколько дней ощущают невыносимую вонь. Да такую, что даже на улицу выйти невозможно.
«Мы стали искать очаг проблемы. И когда поехали со стороны улицы Победы, обнаружили на свалке сильнейший дым из-под земли», — отмечает Сергей Погорелов.
Активист добавляет, что здесь, в ландшафтной зоне Р4 разместился несанкционированный свалочный очаг.
«Сюда высыпают мусор и это продолжается уже несколько месяцев. А чтобы отходов не было видно, сверху присыпают землей. Да так, что уровень оказался поднят на несколько метров. Кто это делает — мы вычислить не можем», — говорит собеседник.
На момент публикации статьи разъяснить ситуацию в администрации Азова не удалось. В отделе экологии, куда посоветовали обратиться корреспонденту, в рабочее время никто не ответил на звонок. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как посреди пышной рощи в Ростове под мостом на Сарьяна активисты обнаружили утрамбованную мусором площадку.