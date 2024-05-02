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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Активисты обнаружили возгорание отходов на засыпанной землей свалке в Азове

Невозможно выйти на улицу: жители Азова нашли источник отравляющей их вони

2 мая 2024, 15:01
Фото: Сергей Погорелов / rostovgazeta.ru
Активисты обнаружили возгорание отходов на засыпанной землей свалке в Азове

На засыпанной землей свалке в Азове тлеют отходы, отравляя вонью жителей

Свалка, на которой дым идет из-под земли, расположена на муниципальной земле в ландшафтной зоне Азова возле улицы Южной. Об этом RostovGazeta сообщил активист Сергей Погорелов.

Собеседник рассказывает, что жители ближайших к свалке домов в Азове уже несколько дней ощущают невыносимую вонь. Да такую, что даже на улицу выйти невозможно.

«Мы стали искать очаг проблемы. И когда поехали со стороны улицы Победы, обнаружили на свалке сильнейший дым из-под земли», — отмечает Сергей Погорелов.

Активист добавляет, что здесь, в ландшафтной зоне Р4 разместился несанкционированный свалочный очаг.

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Активисты обнаружили возгорание отходов на засыпанной землей свалке в Азове
Видео: Сергей Погорелов / rostovgazeta.ru
«Сюда высыпают мусор и это продолжается уже несколько месяцев. А чтобы отходов не было видно, сверху присыпают землей. Да так, что уровень оказался поднят на несколько метров. Кто это делает — мы вычислить не можем», — говорит собеседник.

На момент публикации статьи разъяснить ситуацию в администрации Азова не удалось. В отделе экологии, куда посоветовали обратиться корреспонденту, в рабочее время никто не ответил на звонок. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как посреди пышной рощи в Ростове под мостом на Сарьяна активисты обнаружили утрамбованную мусором площадку.

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